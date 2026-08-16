قیمت امروز Tradable LatAm BNPL SSTN

قیمت لحظه‌ ای Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000027 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000027 می‌ باشد.

توکن Tradable LatAm BNPL SSTN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,000,000 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 47.00M PC0000027 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000027 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000027 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027)

ارزش بازار $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M سرمایه در گردش 47.00M 47.00M 47.00M عرضه کل 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tradable LatAm BNPL SSTN برابر است با $ 47.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000027 برابر است با 47.00M، و عرضه کل آن 47000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.00M است.