قیمت امروز Strategy PP Variable xStock

قیمت لحظه‌ ای Strategy PP Variable xStock (STRCX) در حال حاضر برابر با $ 95.82 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRCX به USD برابر با $ 95.82 برای هر STRCX می‌ باشد.

توکن Strategy PP Variable xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142,948,604 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.49M STRCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRCX در بازه‌ ای بین $ 95.35 (حداقل) و $ 102.03 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 139.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 73.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRCX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -2.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Strategy PP Variable xStock (STRCX)

ارزش بازار $ 142.95M$ 142.95M $ 142.95M حجم (24 ساعته) $ 51.76K$ 51.76K $ 51.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 265.51M$ 265.51M $ 265.51M سرمایه در گردش 1.49M 1.49M 1.49M عرضه کل 2,770,936.389869709 2,770,936.389869709 2,770,936.389869709

ارزش بازار فعلی Strategy PP Variable xStock برابر است با $ 142.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.76K. عرضه در گردش STRCX برابر است با 1.49M، و عرضه کل آن 2770936.389869709 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 265.51M است.