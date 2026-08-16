قیمت امروز Spiko Amundi Overnight Swap Fund

قیمت لحظه‌ ای Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) در حال حاضر برابر با $ 1.017 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAFO به USD برابر با $ 1.017 برای هر SAFO می‌ باشد.

توکن Spiko Amundi Overnight Swap Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 148,066,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 145.53M SAFO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAFO در بازه‌ ای بین $ 1.017 (حداقل) و $ 1.017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.017 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.015 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAFO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

ارزش بازار $ 148.07M$ 148.07M $ 148.07M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 148.07M$ 148.07M $ 148.07M سرمایه در گردش 145.53M 145.53M 145.53M عرضه کل 145,528,352.02652 145,528,352.02652 145,528,352.02652

ارزش بازار فعلی Spiko Amundi Overnight Swap Fund برابر است با $ 148.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SAFO برابر است با 145.53M، و عرضه کل آن 145528352.02652 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 148.07M است.