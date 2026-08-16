قیمت امروز Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

قیمت لحظه‌ ای Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000033 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000033 می‌ باشد.

توکن Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 162,500,000 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 162.50M PC0000033 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000033 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000033 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

ارزش بازار $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M سرمایه در گردش 162.50M 162.50M 162.50M عرضه کل 162,500,000.0 162,500,000.0 162,500,000.0

ارزش بازار فعلی Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN برابر است با $ 162.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000033 برابر است با 162.50M، و عرضه کل آن 162500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 162.50M است.