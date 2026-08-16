قیمت امروز Securitize Tokenized AAA CLO Fund

قیمت لحظه‌ ای Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) در حال حاضر برابر با $ 1 027,8 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STAC به USD برابر با $ 1 027,8 برای هر STAC می‌ باشد.

توکن Securitize Tokenized AAA CLO Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103 082 911 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100,30K STAC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STAC در بازه‌ ای بین $ 1 026,22 (حداقل) و $ 1 028,63 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1 032,64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 997,66 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STAC طی یک ساعت گذشته به میزان +0,02% و در هفت روز اخیر به میزان +0,19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0,00 رسیده است.

اطلاعات بازار Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

ارزش بازار $ 103,08M$ 103,08M $ 103,08M حجم (24 ساعته) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 103,08M$ 103,08M $ 103,08M سرمایه در گردش 100,30K 100,30K 100,30K عرضه کل 100 295,100776 100 295,100776 100 295,100776

ارزش بازار فعلی Securitize Tokenized AAA CLO Fund برابر است با $ 103,08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0,00. عرضه در گردش STAC برابر است با 100,30K، و عرضه کل آن 100295.100776 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103,08M است.