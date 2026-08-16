قیمت امروز Pleasing Gold

قیمت لحظه‌ ای Pleasing Gold (PGOLD) در حال حاضر برابر با $ 4,362.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PGOLD به USD برابر با $ 4,362.0 برای هر PGOLD می‌ باشد.

توکن Pleasing Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 85,081,040 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.51K PGOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PGOLD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,507.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 23.41 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PGOLD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Pleasing Gold (PGOLD)

ارزش بازار $ 85.08M$ 85.08M $ 85.08M حجم (24 ساعته) $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.08M$ 85.08M $ 85.08M سرمایه در گردش 19.51K 19.51K 19.51K عرضه کل 19,505.05044 19,505.05044 19,505.05044

ارزش بازار فعلی Pleasing Gold برابر است با $ 85.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.69. عرضه در گردش PGOLD برابر است با 19.51K، و عرضه کل آن 19505.05044 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.08M است.