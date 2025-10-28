قیمت لحظه‌ ای Theo Short Duration US Treasury Fund امروز برابر است با 1.012 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THBILL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THBILL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Theo Short Duration US Treasury Fund امروز برابر است با 1.012 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THBILL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THBILL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره THBILL

اطلاعات قیمت THBILL

وب‌سایت رسمی THBILL

توکنومیکس THBILL

پیش‌بینی قیمت THBILL

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Theo Short Duration US Treasury Fund

قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 THBILL به USD:

$1.012
$1.012$1.012
+0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.999706
$ 0.999706$ 0.999706
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.999706
$ 0.999706$ 0.999706

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.05%

+0.12%

+0.52%

+0.52%

قیمت لحظه‌ ای Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) برابر است با $1.012. در 24 ساعت گذشته، THBILL در بازه قیمتی حداقل $ 0.999706 تا حداکثر $ 1.018 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته THBILL برابر با $ 1.11 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.906552 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، THBILL در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته +0.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 132.28M
$ 132.28M$ 132.28M

--
----

$ 132.28M
$ 132.28M$ 132.28M

130.74M
130.74M 130.74M

130,741,158.737537
130,741,158.737537 130,741,158.737537

ارزش بازار فعلی Theo Short Duration US Treasury Fund برابر است با $ 132.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش THBILL برابر است با 130.74M، و عرضه کل آن 130741158.737537 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.28M است.

تاریخچه قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund به USD به میزان $ +0.00120244 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund به USD به میزان $ +0.0077584980 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund به USD به میزان $ +0.0100716264 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00120244+0.12%
30 روز$ +0.0077584980+0.77%
60 روز$ +0.0100716264+1.00%
90 روز$ 0--

Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL چیست

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

ارزش Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Theo Short Duration US Treasury Fund را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Theo Short Duration US Treasury Fund را بررسی کنید!

THBILL به ارزهای محلی

توکنومیکس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

درک، توکنومیکس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده THBILL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

امروز Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای THBILL به واحد USD برابر است با 1.012 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی THBILL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی THBILL نسبت به USD برابر است با $ 1.012. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Theo Short Duration US Treasury Fund چقدر است؟
ارزش بازار THBILL برابر است با $ 132.28M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش THBILL چقدر است؟
عرضه در گردش THBILL برابر است با 130.74M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت THBILL چقدر بوده است؟
THBILL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت THBILL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
THBILL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.906552 USD رسید.
حجم معاملات THBILL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای THBILL برابر است با -- USD.
آیا THBILL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد THBILL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت THBILL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,841.07
$113,841.07$113,841.07

-0.98%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.58
$4,089.58$4,089.58

-1.99%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05459
$0.05459$0.05459

-2.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.94
$200.94$200.94

+0.41%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1672
$4.1672$4.1672

-19.64%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.58
$4,089.58$4,089.58

-1.99%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,841.07
$113,841.07$113,841.07

-0.98%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.94
$200.94$200.94

+0.41%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6302
$2.6302$2.6302

-1.16%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.13
$1,136.13$1,136.13

-0.65%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001002
$0.001002$0.001002

+67.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001530
$0.0000000000000001530$0.0000000000000001530

+1,303.66%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04754
$0.04754$0.04754

+137.70%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01949
$0.01949$0.01949

+94.90%