Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL چیست

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

توکنومیکس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

درک، توکنومیکس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده THBILL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) امروز Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای THBILL به واحد USD برابر است با 1.012 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی THBILL نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.012 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی THBILL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Theo Short Duration US Treasury Fund چقدر است؟ ارزش بازار THBILL برابر است با $ 132.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش THBILL چقدر است؟ عرضه در گردش THBILL برابر است با 130.74M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت THBILL چقدر بوده است؟ THBILL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت THBILL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ THBILL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.906552 USD رسید. حجم معاملات THBILL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای THBILL برابر است با -- USD . آیا THBILL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد THBILL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت THBILL مراجعه کنید.

