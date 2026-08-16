قیمت امروز Tradable North America PoS Lender SSTN

قیمت لحظه‌ ای Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000019 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000019 می‌ باشد.

توکن Tradable North America PoS Lender SSTN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,568,634 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.56M PC0000019 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000019 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000019 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

ارزش بازار $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M سرمایه در گردش 3.56M 3.56M 3.56M عرضه کل 75,568,634.0 75,568,634.0 75,568,634.0

ارزش بازار فعلی Tradable North America PoS Lender SSTN برابر است با $ 75.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000019 برابر است با 3.56M، و عرضه کل آن 75568634.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.57M است.