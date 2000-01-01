|ผู้ลงโฆษณา
|ราคา
|ใช้ได้/จำกัด
|วิธีการชำระเงิน
เทรด0 ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ทำการเทรด P2P ให้เสร็จสิ้นภายในสามขั้นตอน และซื้อคริปโตโดยไม่มีค่าธรรมเนียม!
1. เลือกโฆษณาของคุณ
เลือกโฆษณาตามราคาที่ต้องการและวิธีการชำระเงิน ระบุปริมาณการซื้อและยอดธุรกรรมของคุณเพื่อดำเนินการคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์
2. ชำระเงินให้กับผู้ขาย
โอนเงินให้กับผู้ขายโดยใช้วิธีการชำระเงินที่แนะนำ ดำเนินการธุรกรรม fiat ให้เสร็จสมบูรณ์ และคลิก [โอนเสร็จสิ้น แจ้งผู้ขาย] บน MEXC P2P MEXC จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ
3. รับคริปโตของคุณ
ผู้ขายจะปล่อยคริปโตหลังจากได้รับการชำระเงิน ไปที่บัญชี Fiat เพื่อดูคริปโตที่คุณได้รับ
คำถามที่พบบ่อย