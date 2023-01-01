Loading...
การเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC: เรา. หุ้น ขับเคลื่อนด้วยคริปโต
เทรดการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้คริปโตเป็นมาร์จิ้น—ไม่มีอุปสรรค มีความยืดหยุ่นสูงสุด
คู่หุ้นฟิวเจอร์ส
จะมีการเพิ่มคู่เทรดเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
72 ชั่วโมง
คุณสมบัติหลัก
ค่าธรรมเนียมการเทรดต่ำสุด
สัมผัสประสบการณ์ค่าธรรมเนียมการเทรดที่มีการแข่งขันสูง โดย Maker เพียง 0.00% และ Taker เพียง 0.00% ในคู่หุ้นฟิวเจอร์ส US
ดำเนินการตามเวลา ชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ
เทรดพร้อมกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แท้จริงเพื่อประสบการณ์การเทรดที่แท้จริง
ความลึกของตลาดชั้นนำในอุตสาหกรรม
สภาพคล่องที่ครอบคลุมช่วยให้ราคามีเสถียรภาพระหว่างความผันผวนของตลาด ลด Slippage เพื่อการดำเนินการเทรดที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับประสบการณ์เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส
การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น—อินเทอร์เฟซการเทรดและประสบการณ์เดียวกันกับเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สโดยไม่ต้องมีเส้นโค้งการเรียนรู้เพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
Q1: อัตราการระดมทุนคิดอย่างไร?
ปัจจุบันการเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC ยกเว้นค่าธรรมเนียมการระดมทุน—ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถือ
Q2: PNL คำนวณอย่างไร?
สูตร: PNL = (ราคาปิด - ราคาเข้า) × เลเวอเรจ × จำนวนหุ้น × ทิศทาง (Long = +1, Short = -1)
ตัวอย่าง:
1) กำไรจากสถานะ Long: ซื้อหุ้น Apple (AAPL) 1 หุ้นในราคา 100 ดอลลาร์ (โดยถือว่าสัญญาแสดงถึงหุ้น 1 หุ้น) และปิดที่ 105 ดอลลาร์ กำไร = (105 - 100) × 1 × 1 = $5
2) กำไรจากสถานะ Short: ขายหุ้น Tesla (TSLA) 1 หุ้นที่ราคา 200 ดอลลาร์ และปิดที่ 195 ดอลลาร์ กำไร = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Q3: การชำระบัญชีเกิดขึ้นได้อย่างไร?
MEXC ใช้กลไกการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สที่เป็นกระแสหลัก:
1) ระบบจะตรวจสอบอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง
2) มาร์จิ้นจะคำนวณตามราคาที่เหมาะสม
3) หากมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การชำระบัญชีที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
Q4: ราคายุติธรรมของหุ้นฟิวเจอร์สถูกกำหนดอย่างไร?
ราคายุติธรรมนั้นอิงตามราคาธุรกรรมล่าสุดของหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นพื้นฐาน
Q5: โหมดมาร์จิ้นใดบ้างที่รองรับสำหรับหุ้นฟิวเจอร์ส?
รองรับเฉพาะโหมด Isolated Margin เท่านั้น
Q6: ฉันสามารถเทรดหุ้นฟิวเจอร์สในระหว่างที่ตลาดปิดทำการได้หรือไม่?
ระหว่างช่วงปิดทำการ ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการและเพิ่มมาร์จิ้น แต่ไม่สามารถวางคำสั่งใหม่หรือปิดโพสิชันที่มีอยู่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา ขอแนะนำให้ปิดโพสิชันก่อนที่ตลาดจะปิด เวลาเทรดจะสอดคล้องกับตารางเวลาของ NYSE และ NASDAQ รวมถึงวันหยุด
Q7: หุ้นฟิวเจอร์สรองรับเลเวอเรจหรือไม่?
การเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC รองรับเลเวอเรจสูงถึง 5 เท่า การเทรดโดยใช้เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ของการชำระบัญชีหรือยอดคงเหลือติดลบ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกอัตราเลเวอเรจ
Q8: โพสิชันต่างๆ จะถูกจัดการอย่างไรในระหว่างการแยกหุ้นหรือการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ?
ในกรณีที่มีการแบ่งหุ้น การแบ่งหุ้นแบบย้อนกลับ หรือการปรับเงินปันผล แพลตฟอร์มจะเริ่มการชำระหนี้ก่อนกำหนดของโพสิชันที่เปิดอยู่เพื่อป้องกันความผันผวนที่ไม่คาดคิด การเทรดจะกลับมาดำเนินการตามปกติหลังการชำระบัญชี ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อรับการอัปเดต