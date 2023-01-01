ตราบใดที่คุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของ MEXC และมีสินทรัพย์หลักประกันในบัญชีสปอตของคุณ คุณจะสามารถดำเนินการกู้ยืมได้
ระบบจะคำนวณดอกเบี้ยรายวันและเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาจริงของเงินกู้ โดยเวลาที่น้อยกว่า 1 วัน จะนับเป็น 1 วัน หมายเหตุ: คำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แสดงไว้ในเวลาที่กู้ยืม สูตร: ดอกเบี้ย = จำนวนที่ได้กู้ยืม × อัตราดอกเบี้ยรายวัน
ไม่สามารถชำระคืนบางส่วนได้ สำหรับสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ชำระคืนก่อนกำหนดได้ โปรดดูรายละเอียดตามกฎเฉพาะ
อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) คือ อัตราส่วนของมูลค่าสินทรัพย์คงค้างต่อมูลค่าหลักประกัน สูตรการคำนวณเฉพาะมีดังต่อไปนี้:
LTV = เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้าง / จำนวนหลักประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง = (เงินต้นคงค้าง + ดอกเบี้ยคงค้าง + ดอกเบี้ยค้างชำระคงค้าง)