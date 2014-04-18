XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

שֵׁםXMR

דירוגNo.29

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0012%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)419.47%

אספקת מחזור18,446,744.07370955

מקסימום היצע

אספקה כוללת18,446,744.07370955

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2014-04-18 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים517.62024523,2021-05-07

המחיר הנמוך ביותר0.21296699345111847,2015-01-14

בלוקצ'יין ציבוריXMR

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

XMR/USDT
Monero
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XMR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
