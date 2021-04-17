VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

שֵׁםVET

דירוגNo.51

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0005%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.07%

אספקת מחזור85,985,041,177

מקסימום היצע86,712,634,466

אספקה כוללת85,985,041,177

שיעור מחזור0.9916%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.27821609,2021-04-17

המחיר הנמוך ביותר0.00167765732958,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריVET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

