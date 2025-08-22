עוד על MON

MON מידע על מחיר

MON מסמך לבן

MON אתר רשמי

MON טוקניומיקה

MON תחזית מחיר

MON היסטוריה

MON מדריך קנייה

MONממיר מטבעות לפיאט

MON ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MON Protocol סֵמֶל

MON Protocol מְחִיר(MON)

1 MON ל USDמחיר חי:

$0.0208
$0.0208$0.0208
-1.42%1D
USD
MON Protocol (MON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:37 (UTC+8)

MON Protocol (MON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0206
$ 0.0206$ 0.0206
24 שעות נמוך
$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226
גבוה 24 שעות

$ 0.0206
$ 0.0206$ 0.0206

$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591

+0.97%

-1.42%

+14.91%

+14.91%

MON Protocol (MON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0208. במהלך 24 השעות האחרונות, MON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0206 לבין שיא של $ 0.0226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9595624143978051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015308968717196591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MON השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MON Protocol (MON) מידע שוק

No.1091

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

$ 1.27K
$ 1.27K$ 1.27K

$ 20.79M
$ 20.79M$ 20.79M

555.98M
555.98M 555.98M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

שווי השוק הנוכחי של MON Protocol הוא $ 11.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27K. ההיצע במחזור של MON הוא 555.98M, עם היצע כולל של 999517431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.79M.

MON Protocol (MON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MON Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002996-1.42%
30 ימים$ -0.0023-9.96%
60 ימים$ +0.0003+1.46%
90 ימים$ -0.0054-20.62%
MON Protocol שינוי מחיר היום

היום,MON רשם שינוי של $ -0.0002996 (-1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MON Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0023 (-9.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MON Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MON ראה שינוי של $ +0.0003 (+1.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MON Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0054 (-20.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MON Protocol (MON)?

בדוק את MON Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MON Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MON Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMON Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MON Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MON Protocol (MON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MON Protocol (MON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MON Protocol.

בדוק את MON Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

MON Protocol (MON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MON Protocol (MON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MON Protocol (MON)

מחפש איך לקנותMON Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MON Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MON למטבעות מקומיים

1 MON Protocol(MON) ל VND
547.352
1 MON Protocol(MON) ל AUD
A$0.031824
1 MON Protocol(MON) ל GBP
0.015392
1 MON Protocol(MON) ל EUR
0.01768
1 MON Protocol(MON) ל USD
$0.0208
1 MON Protocol(MON) ל MYR
RM0.08736
1 MON Protocol(MON) ל TRY
0.852384
1 MON Protocol(MON) ל JPY
¥3.0576
1 MON Protocol(MON) ל ARS
ARS$27.4768
1 MON Protocol(MON) ל RUB
1.681472
1 MON Protocol(MON) ל INR
1.82104
1 MON Protocol(MON) ל IDR
Rp335.483824
1 MON Protocol(MON) ל KRW
28.888704
1 MON Protocol(MON) ל PHP
1.17832
1 MON Protocol(MON) ל EGP
￡E.1.008592
1 MON Protocol(MON) ל BRL
R$0.112944
1 MON Protocol(MON) ל CAD
C$0.028704
1 MON Protocol(MON) ל BDT
2.530528
1 MON Protocol(MON) ל NGN
31.80424
1 MON Protocol(MON) ל COP
$83.534048
1 MON Protocol(MON) ל ZAR
R.0.365248
1 MON Protocol(MON) ל UAH
0.86216
1 MON Protocol(MON) ל VES
Bs2.8912
1 MON Protocol(MON) ל CLP
$19.968
1 MON Protocol(MON) ל PKR
Rs5.897216
1 MON Protocol(MON) ל KZT
11.128832
1 MON Protocol(MON) ל THB
฿0.674336
1 MON Protocol(MON) ל TWD
NT$0.633984
1 MON Protocol(MON) ל AED
د.إ0.076336
1 MON Protocol(MON) ל CHF
Fr0.01664
1 MON Protocol(MON) ל HKD
HK$0.162448
1 MON Protocol(MON) ל AMD
֏7.963072
1 MON Protocol(MON) ל MAD
.د.م0.1872
1 MON Protocol(MON) ל MXN
$0.387712
1 MON Protocol(MON) ל SAR
ريال0.078
1 MON Protocol(MON) ל PLN
0.075712
1 MON Protocol(MON) ל RON
лв0.089856
1 MON Protocol(MON) ל SEK
kr0.197808
1 MON Protocol(MON) ל BGN
лв0.034736
1 MON Protocol(MON) ל HUF
Ft7.067424
1 MON Protocol(MON) ל CZK
0.436384
1 MON Protocol(MON) ל KWD
د.ك0.006344
1 MON Protocol(MON) ל ILS
0.070096
1 MON Protocol(MON) ל AOA
Kz18.960656
1 MON Protocol(MON) ל BHD
.د.ب0.0078416
1 MON Protocol(MON) ל BMD
$0.0208
1 MON Protocol(MON) ל DKK
kr0.132704
1 MON Protocol(MON) ל HNL
L0.544544
1 MON Protocol(MON) ל MUR
0.949312
1 MON Protocol(MON) ל NAD
$0.364624
1 MON Protocol(MON) ל NOK
kr0.209872
1 MON Protocol(MON) ל NZD
$0.03536
1 MON Protocol(MON) ל PAB
B/.0.0208
1 MON Protocol(MON) ל PGK
K0.087776
1 MON Protocol(MON) ל QAR
ر.ق0.075504
1 MON Protocol(MON) ל RSD
дин.2.083744

MON Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MON Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMON Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MON Protocol

כמה שווה MON Protocol (MON) היום?
החי MONהמחיר ב USD הוא 0.0208 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MON ל USD?
המחיר הנוכחי של MON ל USD הוא $ 0.0208. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MON Protocol?
שווי השוק של MON הוא $ 11.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MON?
ההיצע במחזור של MON הוא 555.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MON?
‏‏MON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9595624143978051 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MON?
MON ‏‏רשם מחירATL של 0.015308968717196591 USD.
מהו נפח המסחר של MON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MON הוא $ 1.27K USD.
האם MON יעלה השנה?
MON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:37 (UTC+8)

MON Protocol (MON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MON
MON
USD
USD

1 MON = 0.0208 USD

מסחרMON

USDTMON
$0.0208
$0.0208$0.0208
-1.42%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד