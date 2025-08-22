MON Protocol (MON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0208. במהלך 24 השעות האחרונות, MON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0206 לבין שיא של $ 0.0226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9595624143978051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015308968717196591.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MON השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MON Protocol (MON) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MON Protocol הוא $ 11.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27K. ההיצע במחזור של MON הוא 555.98M, עם היצע כולל של 999517431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.79M.
MON Protocol (MON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MON Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002996
-1.42%
30 ימים
$ -0.0023
-9.96%
60 ימים
$ +0.0003
+1.46%
90 ימים
$ -0.0054
-20.62%
MON Protocol שינוי מחיר היום
היום,MON רשם שינוי של $ -0.0002996 (-1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MON Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0023 (-9.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MON Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MON ראה שינוי של $ +0.0003 (+1.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MON Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0054 (-20.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MON Protocol (MON)?
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
MON Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MON Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MON Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMON Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MON Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MON Protocol (MON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MON Protocol (MON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MON Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של MON Protocol (MON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MON Protocol (MON)
מחפש איך לקנותMON Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MON Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
