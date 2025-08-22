עוד על MINA

Mina Protocol סֵמֶל

Mina Protocol מְחִיר(MINA)

1 MINA ל USDמחיר חי:

$0.1803
$0.1803$0.1803
-2.69%1D
USD
Mina Protocol (MINA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:45 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1769
$ 0.1769$ 0.1769
24 שעות נמוך
$ 0.1968
$ 0.1968$ 0.1968
גבוה 24 שעות

$ 0.1769
$ 0.1769$ 0.1769

$ 0.1968
$ 0.1968$ 0.1968

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

+0.67%

-2.69%

-3.69%

-3.69%

Mina Protocol (MINA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1803. במהלך 24 השעות האחרונות, MINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1769 לבין שיא של $ 0.1968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.91409787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.14716687850259458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINA השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mina Protocol (MINA) מידע שוק

No.192

$ 225.18M
$ 225.18M$ 225.18M

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 225.18M
$ 225.18M$ 225.18M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,248,902,743.8400393
1,248,902,743.8400393 1,248,902,743.8400393

0.01%

MINA

שווי השוק הנוכחי של Mina Protocol הוא $ 225.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.89M. ההיצע במחזור של MINA הוא 1.25B, עם היצע כולל של 1248902743.8400393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.18M.

Mina Protocol (MINA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mina Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004984-2.69%
30 ימים$ -0.0336-15.71%
60 ימים$ +0.0143+8.61%
90 ימים$ -0.0716-28.43%
Mina Protocol שינוי מחיר היום

היום,MINA רשם שינוי של $ -0.004984 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mina Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0336 (-15.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mina Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MINA ראה שינוי של $ +0.0143 (+8.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mina Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0716 (-28.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mina Protocol (MINA)?

בדוק את Mina Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mina Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMINA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mina Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMina Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mina Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mina Protocol (MINA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mina Protocol (MINA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mina Protocol.

בדוק את Mina Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Mina Protocol (MINA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mina Protocol (MINA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mina Protocol (MINA)

מחפש איך לקנותMina Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mina Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MINA למטבעות מקומיים

1 Mina Protocol(MINA) ל VND
4,744.5945
1 Mina Protocol(MINA) ל AUD
A$0.275859
1 Mina Protocol(MINA) ל GBP
0.133422
1 Mina Protocol(MINA) ל EUR
0.153255
1 Mina Protocol(MINA) ל USD
$0.1803
1 Mina Protocol(MINA) ל MYR
RM0.75726
1 Mina Protocol(MINA) ל TRY
7.388694
1 Mina Protocol(MINA) ל JPY
¥26.5041
1 Mina Protocol(MINA) ל ARS
ARS$238.1763
1 Mina Protocol(MINA) ל RUB
14.575452
1 Mina Protocol(MINA) ל INR
15.785265
1 Mina Protocol(MINA) ל IDR
Rp2,908.064109
1 Mina Protocol(MINA) ל KRW
250.415064
1 Mina Protocol(MINA) ל PHP
10.213995
1 Mina Protocol(MINA) ל EGP
￡E.8.742747
1 Mina Protocol(MINA) ל BRL
R$0.979029
1 Mina Protocol(MINA) ל CAD
C$0.248814
1 Mina Protocol(MINA) ל BDT
21.935298
1 Mina Protocol(MINA) ל NGN
275.687715
1 Mina Protocol(MINA) ל COP
$724.095618
1 Mina Protocol(MINA) ל ZAR
R.3.166068
1 Mina Protocol(MINA) ל UAH
7.473435
1 Mina Protocol(MINA) ל VES
Bs25.0617
1 Mina Protocol(MINA) ל CLP
$173.088
1 Mina Protocol(MINA) ל PKR
Rs51.118656
1 Mina Protocol(MINA) ל KZT
96.467712
1 Mina Protocol(MINA) ל THB
฿5.845326
1 Mina Protocol(MINA) ל TWD
NT$5.495544
1 Mina Protocol(MINA) ל AED
د.إ0.661701
1 Mina Protocol(MINA) ל CHF
Fr0.14424
1 Mina Protocol(MINA) ל HKD
HK$1.408143
1 Mina Protocol(MINA) ל AMD
֏69.026052
1 Mina Protocol(MINA) ל MAD
.د.م1.6227
1 Mina Protocol(MINA) ל MXN
$3.360792
1 Mina Protocol(MINA) ל SAR
ريال0.676125
1 Mina Protocol(MINA) ל PLN
0.656292
1 Mina Protocol(MINA) ל RON
лв0.778896
1 Mina Protocol(MINA) ל SEK
kr1.714653
1 Mina Protocol(MINA) ל BGN
лв0.301101
1 Mina Protocol(MINA) ל HUF
Ft61.262334
1 Mina Protocol(MINA) ל CZK
3.782694
1 Mina Protocol(MINA) ל KWD
د.ك0.0549915
1 Mina Protocol(MINA) ל ILS
0.607611
1 Mina Protocol(MINA) ל AOA
Kz164.356071
1 Mina Protocol(MINA) ל BHD
.د.ب0.0679731
1 Mina Protocol(MINA) ל BMD
$0.1803
1 Mina Protocol(MINA) ל DKK
kr1.150314
1 Mina Protocol(MINA) ל HNL
L4.720254
1 Mina Protocol(MINA) ל MUR
8.228892
1 Mina Protocol(MINA) ל NAD
$3.160659
1 Mina Protocol(MINA) ל NOK
kr1.819227
1 Mina Protocol(MINA) ל NZD
$0.30651
1 Mina Protocol(MINA) ל PAB
B/.0.1803
1 Mina Protocol(MINA) ל PGK
K0.760866
1 Mina Protocol(MINA) ל QAR
ر.ق0.654489
1 Mina Protocol(MINA) ל RSD
дин.18.062454

Mina Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mina Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMina Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mina Protocol

כמה שווה Mina Protocol (MINA) היום?
החי MINAהמחיר ב USD הוא 0.1803 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MINA ל USD?
המחיר הנוכחי של MINA ל USD הוא $ 0.1803. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mina Protocol?
שווי השוק של MINA הוא $ 225.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MINA?
ההיצע במחזור של MINA הוא 1.25B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MINA?
‏‏MINA השיג מחיר שיא (ATH) של 9.91409787 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MINA?
MINA ‏‏רשם מחירATL של 0.14716687850259458 USD.
מהו נפח המסחר של MINA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MINA הוא $ 1.89M USD.
האם MINA יעלה השנה?
MINA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MINA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:45 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 MINA = 0.1802 USD

