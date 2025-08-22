Mina Protocol (MINA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1803. במהלך 24 השעות האחרונות, MINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1769 לבין שיא של $ 0.1968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.91409787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.14716687850259458.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINA השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Mina Protocol (MINA) מידע שוק
No.192
$ 225.18M
$ 225.18M$ 225.18M
$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M
$ 225.18M
$ 225.18M$ 225.18M
1.25B
1.25B 1.25B
--
----
1,248,902,743.8400393
1,248,902,743.8400393 1,248,902,743.8400393
0.01%
MINA
שווי השוק הנוכחי של Mina Protocol הוא $ 225.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.89M. ההיצע במחזור של MINA הוא 1.25B, עם היצע כולל של 1248902743.8400393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.18M.
Mina Protocol (MINA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Mina Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.004984
-2.69%
30 ימים
$ -0.0336
-15.71%
60 ימים
$ +0.0143
+8.61%
90 ימים
$ -0.0716
-28.43%
Mina Protocol שינוי מחיר היום
היום,MINA רשם שינוי של $ -0.004984 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Mina Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0336 (-15.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Mina Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MINA ראה שינוי של $ +0.0143 (+8.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Mina Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0716 (-28.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mina Protocol (MINA)?
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Mina Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mina Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMINA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mina Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMina Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Mina Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Mina Protocol (MINA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mina Protocol (MINA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mina Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Mina Protocol (MINA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Mina Protocol (MINA)
מחפש איך לקנותMina Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mina Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.