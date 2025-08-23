עוד על GNO

Gnosis סֵמֶל

Gnosis מְחִיר(GNO)

$135.36
-2.85%1D
USD
Gnosis (GNO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:02 (UTC+8)

Gnosis (GNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.54%

-2.85%

+1.25%

+1.25%

Gnosis (GNO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 135.35. במהלך 24 השעות האחרונות, GNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 133.01 לבין שיא של $ 144.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,088.8656450619212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.05027795992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNO השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -2.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gnosis (GNO) מידע שוק

No.151

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Gnosis הוא $ 357.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 144.59K. ההיצע במחזור של GNO הוא 2.64M, עם היצע כולל של 2999934.74597423. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.04M.

Gnosis (GNO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gnosisהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3.9709-2.85%
30 ימים$ -6.01-4.26%
60 ימים$ +27.24+25.19%
90 ימים$ -2.32-1.69%
Gnosis שינוי מחיר היום

היום,GNO רשם שינוי של $ -3.9709 (-2.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gnosis שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -6.01 (-4.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gnosis שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GNO ראה שינוי של $ +27.24 (+25.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gnosis שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.32 (-1.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gnosis (GNO)?

בדוק את Gnosis עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gnosisההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGNO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gnosisאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGnosis לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gnosisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gnosis (GNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gnosis (GNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gnosis.

בדוק את Gnosis תחזית המחיר עכשיו‏!

Gnosis (GNO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gnosis (GNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gnosis (GNO)

מחפש איך לקנותGnosis? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gnosisב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GNO למטבעות מקומיים

1 Gnosis(GNO) ל VND
1 Gnosis(GNO) ל AUD
1 Gnosis(GNO) ל GBP
1 Gnosis(GNO) ל EUR
1 Gnosis(GNO) ל USD
1 Gnosis(GNO) ל MYR
1 Gnosis(GNO) ל TRY
1 Gnosis(GNO) ל JPY
1 Gnosis(GNO) ל ARS
1 Gnosis(GNO) ל RUB
1 Gnosis(GNO) ל INR
1 Gnosis(GNO) ל IDR
1 Gnosis(GNO) ל KRW
1 Gnosis(GNO) ל PHP
1 Gnosis(GNO) ל EGP
1 Gnosis(GNO) ל BRL
1 Gnosis(GNO) ל CAD
1 Gnosis(GNO) ל BDT
1 Gnosis(GNO) ל NGN
1 Gnosis(GNO) ל COP
1 Gnosis(GNO) ל ZAR
1 Gnosis(GNO) ל UAH
1 Gnosis(GNO) ל VES
1 Gnosis(GNO) ל CLP
1 Gnosis(GNO) ל PKR
1 Gnosis(GNO) ל KZT
1 Gnosis(GNO) ל THB
1 Gnosis(GNO) ל TWD
1 Gnosis(GNO) ל AED
1 Gnosis(GNO) ל CHF
1 Gnosis(GNO) ל HKD
1 Gnosis(GNO) ל AMD
1 Gnosis(GNO) ל MAD
1 Gnosis(GNO) ל MXN
1 Gnosis(GNO) ל SAR
1 Gnosis(GNO) ל PLN
1 Gnosis(GNO) ל RON
1 Gnosis(GNO) ל SEK
1 Gnosis(GNO) ל BGN
1 Gnosis(GNO) ל HUF
1 Gnosis(GNO) ל CZK
1 Gnosis(GNO) ל KWD
1 Gnosis(GNO) ל ILS
1 Gnosis(GNO) ל AOA
1 Gnosis(GNO) ל BHD
1 Gnosis(GNO) ל BMD
1 Gnosis(GNO) ל DKK
1 Gnosis(GNO) ל HNL
1 Gnosis(GNO) ל MUR
1 Gnosis(GNO) ל NAD
1 Gnosis(GNO) ל NOK
1 Gnosis(GNO) ל NZD
1 Gnosis(GNO) ל PAB
1 Gnosis(GNO) ל PGK
1 Gnosis(GNO) ל QAR
1 Gnosis(GNO) ל RSD
Gnosis מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gnosis, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGnosis הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gnosis

כמה שווה Gnosis (GNO) היום?
החי GNOהמחיר ב USD הוא 135.35 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNO ל USD?
המחיר הנוכחי של GNO ל USD הוא $ 135.35. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gnosis?
שווי השוק של GNO הוא $ 357.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNO?
ההיצע במחזור של GNO הוא 2.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNO?
‏‏GNO השיג מחיר שיא (ATH) של 1,088.8656450619212 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNO?
GNO ‏‏רשם מחירATL של 7.05027795992 USD.
מהו נפח המסחר של GNO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNO הוא $ 144.59K USD.
האם GNO יעלה השנה?
GNO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

