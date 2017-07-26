עוד על BNB

BNB מידע על מחיר

BNB אתר רשמי

BNB טוקניומיקה

BNB תחזית מחיר

BNB היסטוריה

BNB מדריך קנייה

BNBממיר מטבעות לפיאט

BNB ספוט

BNB חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Binance Coin סֵמֶל

Binance Coin מְחִיר(BNB)

1 BNB ל USDמחיר חי:

$860.65
$860.65$860.65
-0.78%1D
USD
Binance Coin (BNB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:14:50 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 850.59
$ 850.59$ 850.59
24 שעות נמוך
$ 883.19
$ 883.19$ 883.19
גבוה 24 שעות

$ 850.59
$ 850.59$ 850.59

$ 883.19
$ 883.19$ 883.19

$ 899.7001106136721
$ 899.7001106136721$ 899.7001106136721

$ 0.09610939770936966
$ 0.09610939770936966$ 0.09610939770936966

+0.47%

-0.77%

+2.71%

+2.71%

Binance Coin (BNB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 860.41. במהלך 24 השעות האחרונות, BNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 850.59 לבין שיא של $ 883.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 899.7001106136721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09610939770936966.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNB השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance Coin (BNB) מידע שוק

No.5

$ 119.84B
$ 119.84B$ 119.84B

$ 63.09M
$ 63.09M$ 63.09M

$ 119.84B
$ 119.84B$ 119.84B

139.29M
139.29M 139.29M

139,287,336.51
139,287,336.51 139,287,336.51

3.10%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

BNB

שווי השוק הנוכחי של Binance Coin הוא $ 119.84B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.09M. ההיצע במחזור של BNB הוא 139.29M, עם היצע כולל של 139287336.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.84B.

Binance Coin (BNB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Binance Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -6.7658-0.77%
30 ימים$ +78.45+10.03%
60 ימים$ +215.42+33.39%
90 ימים$ +169.39+24.51%
Binance Coin שינוי מחיר היום

היום,BNB רשם שינוי של $ -6.7658 (-0.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Binance Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +78.45 (+10.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Binance Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BNB ראה שינוי של $ +215.42 (+33.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Binance Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +169.39 (+24.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Binance Coin (BNB)?

בדוק את Binance Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBinance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Binance Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBNB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Binance Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBinance Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Binance Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Binance Coin (BNB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binance Coin (BNB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binance Coin.

בדוק את Binance Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Binance Coin (BNB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Binance Coin (BNB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Binance Coin (BNB)

מחפש איך לקנותBinance Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Binance Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BNB למטבעות מקומיים

1 Binance Coin(BNB) ל VND
22,641,689.15
1 Binance Coin(BNB) ל AUD
A$1,325.0314
1 Binance Coin(BNB) ל GBP
636.7034
1 Binance Coin(BNB) ל EUR
731.3485
1 Binance Coin(BNB) ל USD
$860.41
1 Binance Coin(BNB) ל MYR
RM3,613.722
1 Binance Coin(BNB) ל TRY
35,276.81
1 Binance Coin(BNB) ל JPY
¥126,480.27
1 Binance Coin(BNB) ל ARS
ARS$1,138,107.3275
1 Binance Coin(BNB) ל RUB
69,555.5444
1 Binance Coin(BNB) ל INR
75,328.8955
1 Binance Coin(BNB) ל IDR
Rp13,877,578.7023
1 Binance Coin(BNB) ל KRW
1,195,006.2408
1 Binance Coin(BNB) ל PHP
48,750.8306
1 Binance Coin(BNB) ל EGP
￡E.41,729.885
1 Binance Coin(BNB) ל BRL
R$4,663.4222
1 Binance Coin(BNB) ל CAD
C$1,187.3658
1 Binance Coin(BNB) ל BDT
104,677.4806
1 Binance Coin(BNB) ל NGN
1,315,609.9105
1 Binance Coin(BNB) ל COP
$3,455,458.1846
1 Binance Coin(BNB) ל ZAR
R.15,117.4037
1 Binance Coin(BNB) ל UAH
35,663.9945
1 Binance Coin(BNB) ל VES
Bs120,457.4
1 Binance Coin(BNB) ל CLP
$825,993.6
1 Binance Coin(BNB) ל PKR
Rs243,943.4432
1 Binance Coin(BNB) ל KZT
460,353.7664
1 Binance Coin(BNB) ל THB
฿27,911.7004
1 Binance Coin(BNB) ל TWD
NT$26,225.2968
1 Binance Coin(BNB) ל AED
د.إ3,157.7047
1 Binance Coin(BNB) ל CHF
Fr688.328
1 Binance Coin(BNB) ל HKD
HK$6,719.8021
1 Binance Coin(BNB) ל AMD
֏329,399.3644
1 Binance Coin(BNB) ל MAD
.د.م7,743.69
1 Binance Coin(BNB) ל MXN
$16,029.4383
1 Binance Coin(BNB) ל SAR
ريال3,226.5375
1 Binance Coin(BNB) ל PLN
3,131.8924
1 Binance Coin(BNB) ל RON
лв3,708.3671
1 Binance Coin(BNB) ל SEK
kr8,191.1032
1 Binance Coin(BNB) ל BGN
лв1,436.8847
1 Binance Coin(BNB) ל HUF
Ft292,453.359
1 Binance Coin(BNB) ל CZK
18,051.4018
1 Binance Coin(BNB) ל KWD
د.ك262.42505
1 Binance Coin(BNB) ל ILS
2,899.5817
1 Binance Coin(BNB) ל AOA
Kz784,323.9437
1 Binance Coin(BNB) ל BHD
.د.ب324.37457
1 Binance Coin(BNB) ל BMD
$860.41
1 Binance Coin(BNB) ל DKK
kr5,489.4158
1 Binance Coin(BNB) ל HNL
L22,525.5338
1 Binance Coin(BNB) ל MUR
39,269.1124
1 Binance Coin(BNB) ל NAD
$15,082.9873
1 Binance Coin(BNB) ל NOK
kr8,681.5369
1 Binance Coin(BNB) ל NZD
$1,462.697
1 Binance Coin(BNB) ל PAB
B/.860.41
1 Binance Coin(BNB) ל PGK
K3,630.9302
1 Binance Coin(BNB) ל QAR
ر.ق3,123.2883
1 Binance Coin(BNB) ל RSD
дин.86,144.2492

Binance Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Binance Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBinance Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Binance Coin

כמה שווה Binance Coin (BNB) היום?
החי BNBהמחיר ב USD הוא 860.41 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNB ל USD?
המחיר הנוכחי של BNB ל USD הוא $ 860.41. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Binance Coin?
שווי השוק של BNB הוא $ 119.84B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNB?
ההיצע במחזור של BNB הוא 139.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNB?
‏‏BNB השיג מחיר שיא (ATH) של 899.7001106136721 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNB?
BNB ‏‏רשם מחירATL של 0.09610939770936966 USD.
מהו נפח המסחר של BNB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNB הוא $ 63.09M USD.
האם BNB יעלה השנה?
BNB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:14:50 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BNB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 860.41 USD

מסחרBNB

USDCBNB
$860.1356
$860.1356$860.1356
-0.69%
USDTBNB
$860.65
$860.65$860.65
-0.79%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד