What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Binance Coin כמה שווה Binance Coin (BNB) היום? החי BNBהמחיר ב USD הוא 860.41 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BNB ל USD? $ 860.41 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BNB ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Binance Coin? שווי השוק של BNB הוא $ 119.84B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BNB? ההיצע במחזור של BNB הוא 139.29M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNB? ‏‏BNB השיג מחיר שיא (ATH) של 899.7001106136721 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNB? BNB ‏‏רשם מחירATL של 0.09610939770936966 USD . מהו נפח המסחר של BNB? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNB הוא $ 63.09M USD . האם BNB יעלה השנה? BNB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Binance Coin (BNB) עדכונים חשובים מהתעשייה

