Provenance Blockchain מחיר היום

מחיר Provenance Blockchain (HASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0311325, עם שינוי של 9.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HASH ל USD הוא $ 0.0311325 לכל HASH.

Provenance Blockchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,594,941,074, עם היצע במחזור של 51.23B HASH. ב‑24 השעות האחרונות, HASH סחר בין $ 0.0281281 (נמוך) ל $ 0.03149139 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.060147, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01378736.

ביצועים לטווח קצר, HASH נע ב +2.12% בשעה האחרונה ו +3.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Provenance Blockchain (HASH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.59B$ 1.59B $ 1.59B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.11B$ 3.11B $ 3.11B אספקת מחזור 51.23B 51.23B 51.23B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Provenance Blockchain הוא $ 1.59B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HASH הוא 51.23B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11B.