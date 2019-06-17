ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

שֵׁםALGO

דירוגNo.53

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0005%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.82%

אספקת מחזור8,736,648,321.138329

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור0.8736%

תאריך הנפקה2019-06-17 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.05 USDT

שיא כל הזמנים3.28017860614,2019-06-21

המחיר הנמוך ביותר0.08761089660746404,2023-09-11

בלוקצ'יין ציבוריALGO

מבואAlgorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
ALGO/USDT
Algorand
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ALGO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
ALGO/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ALGO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...