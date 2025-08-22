עוד על CRO

Cronos סֵמֶל

Cronos מְחִיר(CRO)

1 CRO ל USDמחיר חי:

$0.15848
$0.15848$0.15848
+0.37%1D
USD
Cronos (CRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:48 (UTC+8)

Cronos (CRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.15422
$ 0.15422$ 0.15422
24 שעות נמוך
$ 0.16314
$ 0.16314$ 0.16314
גבוה 24 שעות

$ 0.15422
$ 0.15422$ 0.15422

$ 0.16314
$ 0.16314$ 0.16314

$ 0.9698063798210235
$ 0.9698063798210235$ 0.9698063798210235

$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226

+0.87%

+0.37%

+9.17%

+9.17%

Cronos (CRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.15856. במהלך 24 השעות האחרונות, CRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15422 לבין שיא של $ 0.16314, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9698063798210235, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0114866815226.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRO השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, +0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cronos (CRO) מידע שוק

No.26

$ 5.32B
$ 5.32B$ 5.32B

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 15.86B
$ 15.86B$ 15.86B

33.58B
33.58B 33.58B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

97,543,210,869
97,543,210,869 97,543,210,869

33.58%

0.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Cronos הוא $ 5.32B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.25M. ההיצע במחזור של CRO הוא 33.58B, עם היצע כולל של 97543210869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.86B.

Cronos (CRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cronosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0005842+0.37%
30 ימים$ +0.02373+17.59%
60 ימים$ +0.07677+93.86%
90 ימים$ +0.06136+63.12%
Cronos שינוי מחיר היום

היום,CRO רשם שינוי של $ +0.0005842 (+0.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cronos שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02373 (+17.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cronos שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRO ראה שינוי של $ +0.07677 (+93.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cronos שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.06136 (+63.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cronos (CRO)?

בדוק את Cronos עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cronosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cronosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCronos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cronosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cronos (CRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cronos (CRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cronos.

בדוק את Cronos תחזית המחיר עכשיו‏!

Cronos (CRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cronos (CRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cronos (CRO)

מחפש איך לקנותCronos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cronosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRO למטבעות מקומיים

1 Cronos(CRO) ל VND
4,172.5064
1 Cronos(CRO) ל AUD
A$0.2441824
1 Cronos(CRO) ל GBP
0.1173344
1 Cronos(CRO) ל EUR
0.134776
1 Cronos(CRO) ל USD
$0.15856
1 Cronos(CRO) ל MYR
RM0.665952
1 Cronos(CRO) ל TRY
6.50096
1 Cronos(CRO) ל JPY
¥23.30832
1 Cronos(CRO) ל ARS
ARS$209.45776
1 Cronos(CRO) ל RUB
12.7783504
1 Cronos(CRO) ל INR
13.8835136
1 Cronos(CRO) ל IDR
Rp2,557.4189968
1 Cronos(CRO) ל KRW
219.9163776
1 Cronos(CRO) ל PHP
8.9935232
1 Cronos(CRO) ל EGP
￡E.7.6869888
1 Cronos(CRO) ל BRL
R$0.8625664
1 Cronos(CRO) ל CAD
C$0.2188128
1 Cronos(CRO) ל BDT
19.1128224
1 Cronos(CRO) ל NGN
242.0751376
1 Cronos(CRO) ל COP
$634.24
1 Cronos(CRO) ל ZAR
R.2.7779712
1 Cronos(CRO) ל UAH
6.4946176
1 Cronos(CRO) ל VES
Bs22.1984
1 Cronos(CRO) ל CLP
$152.05904
1 Cronos(CRO) ל PKR
Rs44.5886576
1 Cronos(CRO) ל KZT
84.4744256
1 Cronos(CRO) ל THB
฿5.1436864
1 Cronos(CRO) ל TWD
NT$4.8297376
1 Cronos(CRO) ל AED
د.إ0.5819152
1 Cronos(CRO) ל CHF
Fr0.126848
1 Cronos(CRO) ל HKD
HK$1.2383536
1 Cronos(CRO) ל AMD
֏60.0371584
1 Cronos(CRO) ל MAD
.د.م1.4222832
1 Cronos(CRO) ל MXN
$2.9555584
1 Cronos(CRO) ל SAR
ريال0.5946
1 Cronos(CRO) ל PLN
0.5771584
1 Cronos(CRO) ל RON
лв0.6833936
1 Cronos(CRO) ל SEK
kr1.5094912
1 Cronos(CRO) ל BGN
лв0.2647952
1 Cronos(CRO) ל HUF
Ft53.839048
1 Cronos(CRO) ל CZK
3.3265888
1 Cronos(CRO) ל KWD
د.ك0.0483608
1 Cronos(CRO) ל ILS
0.5343472
1 Cronos(CRO) ל AOA
Kz144.5385392
1 Cronos(CRO) ל BHD
.د.ب0.05977712
1 Cronos(CRO) ל BMD
$0.15856
1 Cronos(CRO) ל DKK
kr1.0100272
1 Cronos(CRO) ל HNL
L4.1114608
1 Cronos(CRO) ל MUR
7.2366784
1 Cronos(CRO) ל NAD
$2.7716288
1 Cronos(CRO) ל NOK
kr1.601456
1 Cronos(CRO) ל NZD
$0.269552
1 Cronos(CRO) ל PAB
B/.0.15856
1 Cronos(CRO) ל PGK
K0.6627808
1 Cronos(CRO) ל QAR
ر.ق0.5724016
1 Cronos(CRO) ל RSD
дин.15.879784

Cronos מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cronos, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCronos הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cronos

כמה שווה Cronos (CRO) היום?
החי CROהמחיר ב USD הוא 0.15856 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRO ל USD?
המחיר הנוכחי של CRO ל USD הוא $ 0.15856. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cronos?
שווי השוק של CRO הוא $ 5.32B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRO?
ההיצע במחזור של CRO הוא 33.58B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRO?
‏‏CRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9698063798210235 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRO?
CRO ‏‏רשם מחירATL של 0.0114866815226 USD.
מהו נפח המסחר של CRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRO הוא $ 2.25M USD.
האם CRO יעלה השנה?
CRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:48 (UTC+8)

Cronos (CRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.15856 USD

מסחרCRO

USDTCRO
$0.15848
$0.15848$0.15848
+0.46%

