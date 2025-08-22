Cronos (CRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.15856. במהלך 24 השעות האחרונות, CRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15422 לבין שיא של $ 0.16314, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9698063798210235, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0114866815226.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRO השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, +0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Cronos (CRO) מידע שוק
No.26
$ 5.32B
$ 5.32B$ 5.32B
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
$ 15.86B
$ 15.86B$ 15.86B
33.58B
33.58B 33.58B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
97,543,210,869
97,543,210,869 97,543,210,869
33.58%
0.13%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Cronos הוא $ 5.32B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.25M. ההיצע במחזור של CRO הוא 33.58B, עם היצע כולל של 97543210869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.86B.
Cronos (CRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Cronosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0005842
+0.37%
30 ימים
$ +0.02373
+17.59%
60 ימים
$ +0.07677
+93.86%
90 ימים
$ +0.06136
+63.12%
Cronos שינוי מחיר היום
היום,CRO רשם שינוי של $ +0.0005842 (+0.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Cronos שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02373 (+17.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Cronos שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRO ראה שינוי של $ +0.07677 (+93.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Cronos שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.06136 (+63.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cronos (CRO)?
Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com
Cronos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cronosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cronosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCronos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Cronosתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Cronos (CRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cronos (CRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cronos.
הבנת הטוקנומיקה של Cronos (CRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Cronos (CRO)
מחפש איך לקנותCronos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cronosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.