מה זהSEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

SEI זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSEI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SEIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSEI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SEIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SEI (SEI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SEI (SEI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SEI.

בדוק את SEI תחזית המחיר עכשיו‏!

SEI (SEI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SEI (SEI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SEI (SEI)

מחפש איך לקנותSEI? התהליך פשוט וללא בעיות!

SEI למטבעות מקומיים

נסה ממיר

SEI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SEI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SEI כמה שווה SEI (SEI) היום? החי SEIהמחיר ב USD הוא 0.2938 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SEI ל USD? $ 0.2938 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SEI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של SEI? שווי השוק של SEI הוא $ 1.76B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SEI? ההיצע במחזור של SEI הוא 6.01B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEI? ‏‏SEI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1417381468228582 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEI? SEI ‏‏רשם מחירATL של 0.007989041448526595 USD . מהו נפח המסחר של SEI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEI הוא $ 8.69M USD . האם SEI יעלה השנה? SEI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

SEI (SEI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

