Theta Network (THETA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.760215 $ 0.760215 $ 0.760215 24 שעות נמוך $ 0.864906 $ 0.864906 $ 0.864906 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.760215$ 0.760215 $ 0.760215 גבוה 24 שעות $ 0.864906$ 0.864906 $ 0.864906 שיא כל הזמנים $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04039979$ 0.04039979 $ 0.04039979 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.60% שינוי מחיר (1D) -10.56% שינוי מחיר (7D) -5.48% שינוי מחיר (7D) -5.48%

Theta Network (THETA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.757907. במהלך 24 השעות האחרונות, THETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.760215 לבין שיא של $ 0.864906, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04039979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THETA השתנה ב -2.60% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Theta Network (THETA) מידע שוק

שווי שוק $ 760.26M$ 760.26M $ 760.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 760.26M$ 760.26M $ 760.26M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Theta Network הוא $ 760.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THETA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 760.26M.