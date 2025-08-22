עוד על HYPE

Hyperliquid סֵמֶל

Hyperliquid מְחִיר(HYPE)

1 HYPE ל USDמחיר חי:

$45.96
$45.96$45.96
+4.35%1D
USD
Hyperliquid (HYPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:39 (UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 43.43
$ 43.43$ 43.43
24 שעות נמוך
$ 47.32
$ 47.32$ 47.32
גבוה 24 שעות

$ 43.43
$ 43.43$ 43.43

$ 47.32
$ 47.32$ 47.32

$ 49.86158202855128
$ 49.86158202855128$ 49.86158202855128

$ 3.2002764730895623
$ 3.2002764730895623$ 3.2002764730895623

+1.52%

+4.35%

+5.87%

+5.87%

Hyperliquid (HYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 45.96. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.43 לבין שיא של $ 47.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.86158202855128, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.2002764730895623.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPE השתנה ב +1.52% במהלך השעה האחרונה, +4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperliquid (HYPE) מידע שוק

No.12

$ 15.35B
$ 15.35B$ 15.35B

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 45.96B
$ 45.96B$ 45.96B

333.93M
333.93M 333.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,993,930
999,993,930 999,993,930

33.39%

0.39%

HYPEREVM

שווי השוק הנוכחי של Hyperliquid הוא $ 15.35B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.42M. ההיצע במחזור של HYPE הוא 333.93M, עם היצע כולל של 999993930. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.96B.

Hyperliquid (HYPE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hyperliquidהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +1.9159+4.35%
30 ימים$ +1.56+3.51%
60 ימים$ +8.65+23.18%
90 ימים$ +8.43+22.46%
Hyperliquid שינוי מחיר היום

היום,HYPE רשם שינוי של $ +1.9159 (+4.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hyperliquid שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.56 (+3.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hyperliquid שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HYPE ראה שינוי של $ +8.65 (+23.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hyperliquid שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +8.43 (+22.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hyperliquid (HYPE)?

בדוק את Hyperliquid עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hyperliquidההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHYPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hyperliquidאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHyperliquid לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hyperliquidתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hyperliquid (HYPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hyperliquid (HYPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hyperliquid.

בדוק את Hyperliquid תחזית המחיר עכשיו‏!

Hyperliquid (HYPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hyperliquid (HYPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HYPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hyperliquid (HYPE)

מחפש איך לקנותHyperliquid? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hyperliquidב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HYPE למטבעות מקומיים

Hyperliquid מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hyperliquid, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHyperliquid הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hyperliquid

כמה שווה Hyperliquid (HYPE) היום?
החי HYPEהמחיר ב USD הוא 45.96 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HYPE ל USD?
המחיר הנוכחי של HYPE ל USD הוא $ 45.96. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hyperliquid?
שווי השוק של HYPE הוא $ 15.35B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HYPE?
ההיצע במחזור של HYPE הוא 333.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HYPE?
‏‏HYPE השיג מחיר שיא (ATH) של 49.86158202855128 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HYPE?
HYPE ‏‏רשם מחירATL של 3.2002764730895623 USD.
מהו נפח המסחר של HYPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HYPE הוא $ 1.42M USD.
האם HYPE יעלה השנה?
HYPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HYPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:39 (UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

