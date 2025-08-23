עוד על APT

Aptos סֵמֶל

Aptos מְחִיר(APT)

Aptos (APT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:10:47 (UTC+8)

Aptos (APT) מידע על מחיר (USD)

Aptos (APT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.393. במהלך 24 השעות האחרונות, APT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.369 לבין שיא של $ 4.804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.90315084342996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.086972917064586.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aptos (APT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aptos הוא $ 3.01B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.70M. ההיצע במחזור של APT הוא 686.22M, עם היצע כולל של 1171689243.9473162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.15B.

Aptos (APT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aptosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.20898-4.54%
30 ימים$ -0.407-8.48%
60 ימים$ -0.342-7.23%
90 ימים$ -1.031-19.01%
Aptos שינוי מחיר היום

היום,APT רשם שינוי של $ -0.20898 (-4.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aptos שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.407 (-8.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aptos שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APT ראה שינוי של $ -0.342 (-7.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aptos שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.031 (-19.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aptos (APT)?

בדוק את Aptos עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aptosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aptosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAptos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aptosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aptos (APT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aptos (APT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aptos.

בדוק את Aptos תחזית המחיר עכשיו‏!

Aptos (APT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aptos (APT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aptos (APT)

מחפש איך לקנותAptos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aptosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Aptos מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aptos, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAptos הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aptos

כמה שווה Aptos (APT) היום?
החי APTהמחיר ב USD הוא 4.393 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APT ל USD?
המחיר הנוכחי של APT ל USD הוא $ 4.393. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aptos?
שווי השוק של APT הוא $ 3.01B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APT?
ההיצע במחזור של APT הוא 686.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APT?
‏‏APT השיג מחיר שיא (ATH) של 19.90315084342996 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APT?
APT ‏‏רשם מחירATL של 3.086972917064586 USD.
מהו נפח המסחר של APT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APT הוא $ 20.70M USD.
האם APT יעלה השנה?
APT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:10:47 (UTC+8)

Aptos (APT) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

