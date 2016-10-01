Zcash (ZEC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 41.07. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 40.76 לבין שיא של $ 43.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,941.7998046875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15.96914388442235.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEC השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Zcash (ZEC) מידע שוק
$ 664.61M
$ 1.53M
$ 862.47M
16.18M
21,000,000
16,182,425.0405448
77.05%
0.01%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
שווי השוק הנוכחי של Zcash הוא $ 664.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.53M. ההיצע במחזור של ZEC הוא 16.18M, עם היצע כולל של 16182425.0405448. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 862.47M.
Zcash (ZEC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Zcashהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.7576
-4.10%
30 ימים
$ -0.31
-0.75%
60 ימים
$ +1.53
+3.86%
90 ימים
$ -12.55
-23.41%
Zcash שינוי מחיר היום
היום,ZEC רשם שינוי של $ -1.7576 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Zcash שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.31 (-0.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Zcash שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEC ראה שינוי של $ +1.53 (+3.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Zcash שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -12.55 (-23.41%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zcash (ZEC)?
Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.
Zcashתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Zcash (ZEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zcash (ZEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zcash.
הבנת הטוקנומיקה של Zcash (ZEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.