Zcash (ZEC) טבלת מחירים חיה
Zcash (ZEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 40.76
$ 40.76$ 40.76
24 שעות נמוך
$ 43.5
$ 43.5$ 43.5
גבוה 24 שעות

$ 40.76
$ 40.76$ 40.76

$ 43.5
$ 43.5$ 43.5

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.18%

-4.10%

+12.67%

+12.67%

Zcash (ZEC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 41.07. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 40.76 לבין שיא של $ 43.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,941.7998046875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15.96914388442235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEC השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zcash (ZEC) מידע שוק

No.103

$ 664.61M
$ 664.61M$ 664.61M

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 862.47M
$ 862.47M$ 862.47M

16.18M
16.18M 16.18M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,182,425.0405448
16,182,425.0405448 16,182,425.0405448

77.05%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

שווי השוק הנוכחי של Zcash הוא $ 664.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.53M. ההיצע במחזור של ZEC הוא 16.18M, עם היצע כולל של 16182425.0405448. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 862.47M.

Zcash (ZEC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zcashהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.7576-4.10%
30 ימים$ -0.31-0.75%
60 ימים$ +1.53+3.86%
90 ימים$ -12.55-23.41%
Zcash שינוי מחיר היום

היום,ZEC רשם שינוי של $ -1.7576 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zcash שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.31 (-0.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zcash שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEC ראה שינוי של $ +1.53 (+3.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zcash שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -12.55 (-23.41%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zcash (ZEC)?

בדוק את Zcash עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zcashההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Zcashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zcash (ZEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zcash (ZEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zcash.

בדוק את Zcash תחזית המחיר עכשיו‏!

Zcash (ZEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zcash (ZEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zcash (ZEC)

מחפש איך לקנותZcash? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zcashב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zcash

כמה שווה Zcash (ZEC) היום?
החי ZECהמחיר ב USD הוא 41.07 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZEC ל USD?
המחיר הנוכחי של ZEC ל USD הוא $ 41.07. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zcash?
שווי השוק של ZEC הוא $ 664.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZEC?
ההיצע במחזור של ZEC הוא 16.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZEC?
‏‏ZEC השיג מחיר שיא (ATH) של 5,941.7998046875 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZEC?
ZEC ‏‏רשם מחירATL של 15.96914388442235 USD.
מהו נפח המסחר של ZEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZEC הוא $ 1.53M USD.
האם ZEC יעלה השנה?
ZEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
