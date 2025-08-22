עוד על NEAR

NEAR (NEAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:26:10 (UTC+8)

NEAR (NEAR) מידע על מחיר (USD)

NEAR (NEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.502. במהלך 24 השעות האחרונות, NEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.481 לבין שיא של $ 2.788, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.463677506662826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.405708843123474.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEAR השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEAR (NEAR) מידע שוק

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

$ 25.40M
$ 25.40M$ 25.40M

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

1.16M
1.16M 1.16M

1,157,133.1517756
1,157,133.1517756 1,157,133.1517756

NEAR

שווי השוק הנוכחי של NEAR הוא $ 2.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.40M. ההיצע במחזור של NEAR הוא 1.16M, עם היצע כולל של 1157133.1517756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.

NEAR (NEAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NEARהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.13296-5.05%
30 ימים$ -0.362-12.64%
60 ימים$ +0.414+19.82%
90 ימים$ -0.378-13.13%
NEAR שינוי מחיר היום

היום,NEAR רשם שינוי של $ -0.13296 (-5.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NEAR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.362 (-12.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NEAR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEAR ראה שינוי של $ +0.414 (+19.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NEAR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.378 (-13.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NEAR (NEAR)?

בדוק את NEAR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NEARההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NEARאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNEAR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NEARתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEAR (NEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEAR (NEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEAR.

בדוק את NEAR תחזית המחיר עכשיו‏!

NEAR (NEAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEAR (NEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NEAR (NEAR)

מחפש איך לקנותNEAR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NEARב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEAR למטבעות מקומיים

NEAR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NEAR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNEAR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NEAR

כמה שווה NEAR (NEAR) היום?
החי NEARהמחיר ב USD הוא 2.502 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEAR ל USD?
המחיר הנוכחי של NEAR ל USD הוא $ 2.502. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEAR?
שווי השוק של NEAR הוא $ 2.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEAR?
ההיצע במחזור של NEAR הוא 1.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEAR?
‏‏NEAR השיג מחיר שיא (ATH) של 20.463677506662826 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEAR?
NEAR ‏‏רשם מחירATL של 0.405708843123474 USD.
מהו נפח המסחר של NEAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEAR הוא $ 25.40M USD.
האם NEAR יעלה השנה?
NEAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:26:10 (UTC+8)

NEAR (NEAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 NEAR = 2.502 USD

