Algorand סֵמֶל

Algorand מְחִיר(ALGO)

1 ALGO ל USDמחיר חי:

$0.2579
$0.2579$0.2579
-1.11%1D
USD
Algorand (ALGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:25:35 (UTC+8)

Algorand (ALGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2517
$ 0.2517$ 0.2517
24 שעות נמוך
$ 0.2825
$ 0.2825$ 0.2825
גבוה 24 שעות

$ 0.2517
$ 0.2517$ 0.2517

$ 0.2825
$ 0.2825$ 0.2825

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614

$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404$ 0.08761089660746404

+1.49%

-1.11%

+3.90%

+3.90%

Algorand (ALGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2582. במהלך 24 השעות האחרונות, ALGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2517 לבין שיא של $ 0.2825, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.28017860614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08761089660746404.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALGO השתנה ב +1.49% במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Algorand (ALGO) מידע שוק

No.45

$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B

$ 14.34M
$ 14.34M$ 14.34M

$ 2.58B
$ 2.58B$ 2.58B

8.72B
8.72B 8.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

87.20%

0.05%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ALGO

שווי השוק הנוכחי של Algorand הוא $ 2.25B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.34M. ההיצע במחזור של ALGO הוא 8.72B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.58B.

Algorand (ALGO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Algorandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002895-1.11%
30 ימים$ -0.011-4.09%
60 ימים$ +0.0831+47.45%
90 ימים$ +0.0351+15.73%
Algorand שינוי מחיר היום

היום,ALGO רשם שינוי של $ -0.002895 (-1.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Algorand שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.011 (-4.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Algorand שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALGO ראה שינוי של $ +0.0831 (+47.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Algorand שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0351 (+15.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Algorand (ALGO)?

בדוק את Algorand עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlgorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Algorandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Algorandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlgorand לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Algorandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Algorand (ALGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Algorand (ALGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Algorand.

בדוק את Algorand תחזית המחיר עכשיו‏!

Algorand (ALGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Algorand (ALGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Algorand (ALGO)

מחפש איך לקנותAlgorand? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Algorandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALGO למטבעות מקומיים

1 Algorand(ALGO) ל VND
6,794.533
1 Algorand(ALGO) ל AUD
A$0.397628
1 Algorand(ALGO) ל GBP
0.191068
1 Algorand(ALGO) ל EUR
0.21947
1 Algorand(ALGO) ל USD
$0.2582
1 Algorand(ALGO) ל MYR
RM1.08444
1 Algorand(ALGO) ל TRY
10.583618
1 Algorand(ALGO) ל JPY
¥37.9554
1 Algorand(ALGO) ל ARS
ARS$341.0822
1 Algorand(ALGO) ל RUB
20.808338
1 Algorand(ALGO) ל INR
22.60541
1 Algorand(ALGO) ל IDR
Rp4,164.515546
1 Algorand(ALGO) ל KRW
358.113072
1 Algorand(ALGO) ל PHP
14.642522
1 Algorand(ALGO) ל EGP
￡E.12.520118
1 Algorand(ALGO) ל BRL
R$1.404608
1 Algorand(ALGO) ל CAD
C$0.356316
1 Algorand(ALGO) ל BDT
31.123428
1 Algorand(ALGO) ל NGN
394.196522
1 Algorand(ALGO) ל COP
$1,032.8
1 Algorand(ALGO) ל ZAR
R.4.523664
1 Algorand(ALGO) ל UAH
10.575872
1 Algorand(ALGO) ל VES
Bs36.148
1 Algorand(ALGO) ל CLP
$247.6138
1 Algorand(ALGO) ל PKR
Rs72.608422
1 Algorand(ALGO) ל KZT
137.558632
1 Algorand(ALGO) ל THB
฿8.373426
1 Algorand(ALGO) ל TWD
NT$7.864772
1 Algorand(ALGO) ל AED
د.إ0.947594
1 Algorand(ALGO) ל CHF
Fr0.20656
1 Algorand(ALGO) ל HKD
HK$2.016542
1 Algorand(ALGO) ל AMD
֏97.764848
1 Algorand(ALGO) ל MAD
.د.م2.316054
1 Algorand(ALGO) ל MXN
$4.812848
1 Algorand(ALGO) ל SAR
ريال0.96825
1 Algorand(ALGO) ל PLN
0.939848
1 Algorand(ALGO) ל RON
лв1.112842
1 Algorand(ALGO) ל SEK
kr2.458064
1 Algorand(ALGO) ל BGN
лв0.428612
1 Algorand(ALGO) ל HUF
Ft87.612424
1 Algorand(ALGO) ל CZK
5.414454
1 Algorand(ALGO) ל KWD
د.ك0.078751
1 Algorand(ALGO) ל ILS
0.870134
1 Algorand(ALGO) ל AOA
Kz235.367374
1 Algorand(ALGO) ל BHD
.د.ب0.0973414
1 Algorand(ALGO) ל BMD
$0.2582
1 Algorand(ALGO) ל DKK
kr1.644734
1 Algorand(ALGO) ל HNL
L6.695126
1 Algorand(ALGO) ל MUR
11.784248
1 Algorand(ALGO) ל NAD
$4.513336
1 Algorand(ALGO) ל NOK
kr2.60782
1 Algorand(ALGO) ל NZD
$0.43894
1 Algorand(ALGO) ל PAB
B/.0.2582
1 Algorand(ALGO) ל PGK
K1.079276
1 Algorand(ALGO) ל QAR
ر.ق0.932102
1 Algorand(ALGO) ל RSD
дин.25.843238

Algorand מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Algorand, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlgorand הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Algorand

כמה שווה Algorand (ALGO) היום?
החי ALGOהמחיר ב USD הוא 0.2582 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALGO ל USD?
המחיר הנוכחי של ALGO ל USD הוא $ 0.2582. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Algorand?
שווי השוק של ALGO הוא $ 2.25B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALGO?
ההיצע במחזור של ALGO הוא 8.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALGO?
‏‏ALGO השיג מחיר שיא (ATH) של 3.28017860614 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALGO?
ALGO ‏‏רשם מחירATL של 0.08761089660746404 USD.
מהו נפח המסחר של ALGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALGO הוא $ 14.34M USD.
האם ALGO יעלה השנה?
ALGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:25:35 (UTC+8)

Algorand (ALGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

