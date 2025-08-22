עוד על DCR

Decred סֵמֶל

Decred מְחִיר(DCR)

1 DCR ל USDמחיר חי:

$16.226
$16.226$16.226
-3.66%1D
USD
Decred (DCR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:42 (UTC+8)

Decred (DCR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 16.048
$ 16.048$ 16.048
24 שעות נמוך
$ 17.353
$ 17.353$ 17.353
גבוה 24 שעות

$ 16.048
$ 16.048$ 16.048

$ 17.353
$ 17.353$ 17.353

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

+0.85%

-3.66%

-4.35%

-4.35%

Decred (DCR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 16.223. במהלך 24 השעות האחרונות, DCR נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.048 לבין שיא של $ 17.353, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 250.01641845, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3947960138320923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCR השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decred (DCR) מידע שוק

No.170

$ 275.45M
$ 275.45M$ 275.45M

$ 259.10K
$ 259.10K$ 259.10K

$ 340.68M
$ 340.68M$ 340.68M

16.98M
16.98M 16.98M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,979,206.5110025
16,979,206.5110025 16,979,206.5110025

80.85%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

שווי השוק הנוכחי של Decred הוא $ 275.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 259.10K. ההיצע במחזור של DCR הוא 16.98M, עם היצע כולל של 16979206.5110025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.68M.

Decred (DCR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Decredהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.61643-3.66%
30 ימים$ -0.971-5.65%
60 ימים$ +1.982+13.91%
90 ימים$ +0.899+5.86%
Decred שינוי מחיר היום

היום,DCR רשם שינוי של $ -0.61643 (-3.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Decred שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.971 (-5.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Decred שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DCR ראה שינוי של $ +1.982 (+13.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Decred שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.899 (+5.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Decred (DCR)?

בדוק את Decred עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDecred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Decredההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDCR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Decredאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecred לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Decredתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decred (DCR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decred (DCR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decred.

בדוק את Decred תחזית המחיר עכשיו‏!

Decred (DCR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decred (DCR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DCR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Decred (DCR)

מחפש איך לקנותDecred? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Decredב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DCR למטבעות מקומיים

1 Decred(DCR) ל VND
426,908.245
1 Decred(DCR) ל AUD
A$24.82119
1 Decred(DCR) ל GBP
11.84279
1 Decred(DCR) ל EUR
13.78955
1 Decred(DCR) ל USD
$16.223
1 Decred(DCR) ל MYR
RM68.1366
1 Decred(DCR) ל TRY
664.98077
1 Decred(DCR) ל JPY
¥2,384.781
1 Decred(DCR) ל ARS
ARS$21,430.583
1 Decred(DCR) ל RUB
1,311.62955
1 Decred(DCR) ל INR
1,420.32365
1 Decred(DCR) ל IDR
Rp261,661.25369
1 Decred(DCR) ל KRW
22,500.65208
1 Decred(DCR) ל PHP
919.03295
1 Decred(DCR) ל EGP
￡E.787.13996
1 Decred(DCR) ל BRL
R$87.92866
1 Decred(DCR) ל CAD
C$22.38774
1 Decred(DCR) ל BDT
1,973.69018
1 Decred(DCR) ל NGN
24,805.77815
1 Decred(DCR) ל COP
$65,152.54138
1 Decred(DCR) ל ZAR
R.284.71365
1 Decred(DCR) ל UAH
672.44335
1 Decred(DCR) ל VES
Bs2,271.22
1 Decred(DCR) ל CLP
$15,574.08
1 Decred(DCR) ל PKR
Rs4,599.54496
1 Decred(DCR) ל KZT
8,679.95392
1 Decred(DCR) ל THB
฿525.94966
1 Decred(DCR) ל TWD
NT$494.15258
1 Decred(DCR) ל AED
د.إ59.53841
1 Decred(DCR) ל CHF
Fr12.9784
1 Decred(DCR) ל HKD
HK$126.70163
1 Decred(DCR) ל AMD
֏6,210.81332
1 Decred(DCR) ל MAD
.د.م146.007
1 Decred(DCR) ל MXN
$302.23449
1 Decred(DCR) ל SAR
ريال60.83625
1 Decred(DCR) ל PLN
59.05172
1 Decred(DCR) ל RON
лв70.08336
1 Decred(DCR) ל SEK
kr154.28073
1 Decred(DCR) ל BGN
лв27.09241
1 Decred(DCR) ל HUF
Ft5,510.46641
1 Decred(DCR) ל CZK
340.19631
1 Decred(DCR) ל KWD
د.ك4.948015
1 Decred(DCR) ל ILS
54.67151
1 Decred(DCR) ל AOA
Kz14,788.40011
1 Decred(DCR) ל BHD
.د.ب6.116071
1 Decred(DCR) ל BMD
$16.223
1 Decred(DCR) ל DKK
kr103.34051
1 Decred(DCR) ל HNL
L424.71814
1 Decred(DCR) ל MUR
740.41772
1 Decred(DCR) ל NAD
$284.38919
1 Decred(DCR) ל NOK
kr163.69007
1 Decred(DCR) ל NZD
$27.5791
1 Decred(DCR) ל PAB
B/.16.223
1 Decred(DCR) ל PGK
K68.46106
1 Decred(DCR) ל QAR
ر.ق58.88949
1 Decred(DCR) ל RSD
дин.1,624.24676

Decred מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Decred, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDecred הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Decred

כמה שווה Decred (DCR) היום?
החי DCRהמחיר ב USD הוא 16.223 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DCR ל USD?
המחיר הנוכחי של DCR ל USD הוא $ 16.223. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decred?
שווי השוק של DCR הוא $ 275.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DCR?
ההיצע במחזור של DCR הוא 16.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DCR?
‏‏DCR השיג מחיר שיא (ATH) של 250.01641845 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DCR?
DCR ‏‏רשם מחירATL של 0.3947960138320923 USD.
מהו נפח המסחר של DCR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DCR הוא $ 259.10K USD.
האם DCR יעלה השנה?
DCR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DCR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:42 (UTC+8)

Decred (DCR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DCR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 16.222 USD

מסחרDCR

USDTDCR
$16.226
$16.226$16.226
-3.65%

