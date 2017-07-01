עוד על XTZ

XTZ מידע על מחיר

XTZ מסמך לבן

XTZ אתר רשמי

XTZ טוקניומיקה

XTZ תחזית מחיר

XTZ היסטוריה

XTZ מדריך קנייה

XTZממיר מטבעות לפיאט

XTZ ספוט

XTZ חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tezos סֵמֶל

Tezos מְחִיר(XTZ)

1 XTZ ל USDמחיר חי:

$0.8081
$0.8081$0.8081
-2.10%1D
USD
Tezos (XTZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:43 (UTC+8)

Tezos (XTZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.7938
$ 0.7938$ 0.7938
24 שעות נמוך
$ 0.8675
$ 0.8675$ 0.8675
גבוה 24 שעות

$ 0.7938
$ 0.7938$ 0.7938

$ 0.8675
$ 0.8675$ 0.8675

$ 9.175448161770554
$ 9.175448161770554$ 9.175448161770554

$ 0.314631309952
$ 0.314631309952$ 0.314631309952

+0.78%

-2.10%

-1.07%

-1.07%

Tezos (XTZ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8081. במהלך 24 השעות האחרונות, XTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7938 לבין שיא של $ 0.8675, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.175448161770554, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.314631309952.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTZ השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tezos (XTZ) מידע שוק

No.88

$ 853.30M
$ 853.30M$ 853.30M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 869.52M
$ 869.52M$ 869.52M

1.06B
1.06B 1.06B

--
----

1,075,999,916.708431
1,075,999,916.708431 1,075,999,916.708431

0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

XTZ

שווי השוק הנוכחי של Tezos הוא $ 853.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.08M. ההיצע במחזור של XTZ הוא 1.06B, עם היצע כולל של 1075999916.708431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 869.52M.

Tezos (XTZ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tezosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.017334-2.10%
30 ימים$ -0.085-9.52%
60 ימים$ +0.2837+54.09%
90 ימים$ +0.1874+30.19%
Tezos שינוי מחיר היום

היום,XTZ רשם שינוי של $ -0.017334 (-2.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tezos שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.085 (-9.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tezos שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XTZ ראה שינוי של $ +0.2837 (+54.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tezos שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1874 (+30.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tezos (XTZ)?

בדוק את Tezos עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tezosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXTZ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tezosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTezos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tezosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tezos (XTZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tezos (XTZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tezos.

בדוק את Tezos תחזית המחיר עכשיו‏!

Tezos (XTZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tezos (XTZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tezos (XTZ)

מחפש איך לקנותTezos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tezosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XTZ למטבעות מקומיים

1 Tezos(XTZ) ל VND
21,265.1515
1 Tezos(XTZ) ל AUD
A$1.236393
1 Tezos(XTZ) ל GBP
0.597994
1 Tezos(XTZ) ל EUR
0.686885
1 Tezos(XTZ) ל USD
$0.8081
1 Tezos(XTZ) ל MYR
RM3.39402
1 Tezos(XTZ) ל TRY
33.124019
1 Tezos(XTZ) ל JPY
¥118.7907
1 Tezos(XTZ) ל ARS
ARS$1,078.902391
1 Tezos(XTZ) ל RUB
65.334885
1 Tezos(XTZ) ל INR
70.741074
1 Tezos(XTZ) ל IDR
Rp13,033.869143
1 Tezos(XTZ) ל KRW
1,122.353928
1 Tezos(XTZ) ל PHP
45.762703
1 Tezos(XTZ) ל EGP
￡E.39.200931
1 Tezos(XTZ) ל BRL
R$4.379902
1 Tezos(XTZ) ל CAD
C$1.115178
1 Tezos(XTZ) ל BDT
98.313446
1 Tezos(XTZ) ל NGN
1,235.625305
1 Tezos(XTZ) ל COP
$3,245.378086
1 Tezos(XTZ) ל ZAR
R.14.190236
1 Tezos(XTZ) ל UAH
33.495745
1 Tezos(XTZ) ל VES
Bs113.134
1 Tezos(XTZ) ל CLP
$775.776
1 Tezos(XTZ) ל PKR
Rs229.112512
1 Tezos(XTZ) ל KZT
432.365824
1 Tezos(XTZ) ל THB
฿26.198602
1 Tezos(XTZ) ל TWD
NT$24.622807
1 Tezos(XTZ) ל AED
د.إ2.965727
1 Tezos(XTZ) ל CHF
Fr0.64648
1 Tezos(XTZ) ל HKD
HK$6.311261
1 Tezos(XTZ) ל AMD
֏309.373004
1 Tezos(XTZ) ל MAD
.د.م7.2729
1 Tezos(XTZ) ל MXN
$15.014498
1 Tezos(XTZ) ל SAR
ريال3.030375
1 Tezos(XTZ) ל PLN
2.941484
1 Tezos(XTZ) ל RON
лв3.482911
1 Tezos(XTZ) ל SEK
kr7.685031
1 Tezos(XTZ) ל BGN
лв1.349527
1 Tezos(XTZ) ל HUF
Ft274.390355
1 Tezos(XTZ) ל CZK
16.945857
1 Tezos(XTZ) ל KWD
د.ك0.2464705
1 Tezos(XTZ) ל ILS
2.723297
1 Tezos(XTZ) ל AOA
Kz736.639717
1 Tezos(XTZ) ל BHD
.د.ب0.3046537
1 Tezos(XTZ) ל BMD
$0.8081
1 Tezos(XTZ) ל DKK
kr5.147597
1 Tezos(XTZ) ל HNL
L21.156058
1 Tezos(XTZ) ל MUR
36.881684
1 Tezos(XTZ) ל NAD
$14.165993
1 Tezos(XTZ) ל NOK
kr8.137567
1 Tezos(XTZ) ל NZD
$1.37377
1 Tezos(XTZ) ל PAB
B/.0.8081
1 Tezos(XTZ) ל PGK
K3.410182
1 Tezos(XTZ) ל QAR
ر.ق2.933403
1 Tezos(XTZ) ל RSD
дин.80.906972

Tezos מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tezos, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTezos הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tezos

כמה שווה Tezos (XTZ) היום?
החי XTZהמחיר ב USD הוא 0.8081 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTZ ל USD?
המחיר הנוכחי של XTZ ל USD הוא $ 0.8081. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tezos?
שווי השוק של XTZ הוא $ 853.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTZ?
ההיצע במחזור של XTZ הוא 1.06B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTZ?
‏‏XTZ השיג מחיר שיא (ATH) של 9.175448161770554 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTZ?
XTZ ‏‏רשם מחירATL של 0.314631309952 USD.
מהו נפח המסחר של XTZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTZ הוא $ 1.08M USD.
האם XTZ יעלה השנה?
XTZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:43 (UTC+8)

Tezos (XTZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XTZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0.8081 USD

מסחרXTZ

USDTXTZ
$0.8081
$0.8081$0.8081
-2.09%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד