Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

שֵׁםKAIA

דירוגNo.82

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0002%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.25%

אספקת מחזור6,114,179,112.532229

מקסימום היצע

אספקה כוללת6,114,179,112.532229

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-09-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4150242710323301,2024-12-02

המחיר הנמוך ביותר0.09078462555226548,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריKLAY

Loading...