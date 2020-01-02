HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

שֵׁםHBAR

דירוגNo.18

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0024%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.55%

אספקת מחזור42,392,927,395.08095

מקסימום היצע50,000,000,000

אספקה כוללת50,000,000,000

שיעור מחזור0.8478%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.57014605196947,2021-09-16

המחיר הנמוך ביותר0.0100124401134,2020-01-02

בלוקצ'יין ציבוריHBAR

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

