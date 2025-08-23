VeChain (VET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02632. במהלך 24 השעות האחרונות, VET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02501 לבין שיא של $ 0.02721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.27821609, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00167765732958.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VET השתנה ב +1.54% במהלך השעה האחרונה, +4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VeChain (VET) מידע שוק
VET
שווי השוק הנוכחי של VeChain הוא $ 2.26B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.71M. ההיצע במחזור של VET הוא 85.99B, עם היצע כולל של 85985041177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.28B.
VeChain (VET) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VeChainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0011391
+4.52%
30 ימים
$ +0.0005
+1.93%
60 ימים
$ +0.00572
+27.76%
90 ימים
$ -0.00183
-6.51%
VeChain שינוי מחיר היום
היום,VET רשם שינוי של $ +0.0011391 (+4.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VeChain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0005 (+1.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VeChain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VET ראה שינוי של $ +0.00572 (+27.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VeChain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00183 (-6.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VeChain (VET)?
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
VeChainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VeChain (VET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VeChain (VET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VeChain.
הבנת הטוקנומיקה של VeChain (VET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
