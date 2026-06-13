SUI מחיר היום

מחיר SUI (SUI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.7503, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUI ל ILS הוא ₪ 0.7503 לכל SUI.

SUI כרגע מדורג במקום #26 לפי שווי שוק של ₪ 3.02B, עם היצע במחזור של 4.03B SUI. ב‑24 השעות האחרונות, SUI סחר בין ₪ 0.7446 (נמוך) ל ₪ 0.7698 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 15.62740782889084832, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 1.0639013801978027076.

ביצועים לטווח קצר, SUI נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו +7.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.48K.

SUI (SUI) מידע שוק

דירוג No.26 שווי שוק ₪ 3.02B₪ 3.02B ₪ 3.02B נפח (24 שעות) ₪ 62.48K₪ 62.48K ₪ 62.48K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 7.50B₪ 7.50B ₪ 7.50B אספקת מחזור 4.03B 4.03B 4.03B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 40.29% נתח שוק 0.13% בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של SUI הוא ₪ 3.02B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.48K. ההיצע במחזור של SUI הוא 4.03B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 7.50B.