Canton Network מחיר היום

מחיר Canton Network (CC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09894, עם שינוי של 3.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CC ל ILS הוא ₪ 0.09894 לכל CC.

Canton Network כרגע מדורג במקום #16 לפי שווי שוק של ₪ 3.84B, עם היצע במחזור של 38.80B CC. ב‑24 השעות האחרונות, CC סחר בין ₪ 0.09814 (נמוך) ל ₪ 0.105 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.580882550614958501, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1762659047961484309.

ביצועים לטווח קצר, CC נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +1.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 480.98K.

Canton Network (CC) מידע שוק

דירוג No.16 שווי שוק ₪ 3.84B₪ 3.84B ₪ 3.84B נפח (24 שעות) ₪ 480.98K₪ 480.98K ₪ 480.98K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.84B₪ 3.84B ₪ 3.84B אספקת מחזור 38.80B 38.80B 38.80B מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 נתח שוק 0.28% בלוקצ'יין ציבורי CANTON

שווי השוק הנוכחי של Canton Network הוא ₪ 3.84B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 480.98K. ההיצע במחזור של CC הוא 38.80B, עם היצע כולל של 38801383741.72138934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.84B.