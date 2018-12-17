CRO

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

שֵׁםCRO

דירוגNo.21

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0021%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.30%

אספקת מחזור33,619,365,667.598396

מקסימום היצע100,000,000,000

אספקה כוללת97,986,032,954.85674

שיעור מחזור0.3361%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.9698063798210235,2021-11-24

המחיר הנמוך ביותר0.0114866815226,2018-12-17

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

