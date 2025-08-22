עוד על ICP

Internet Computer סֵמֶל

Internet Computer מְחִיר(ICP)

1 ICP ל USDמחיר חי:

Internet Computer (ICP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:02 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Internet Computer (ICP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.074. במהלך 24 השעות האחרונות, ICP נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.018 לבין שיא של $ 5.493, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 750.73047694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICP השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet Computer (ICP) מידע שוק

No.40

0.07%

ICP

שווי השוק הנוכחי של Internet Computer הוא $ 2.73B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.16M. ההיצע במחזור של ICP הוא 537.36M, עם היצע כולל של 537362449.8991201. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.73B.

Internet Computer (ICP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Internet Computerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.16665-3.18%
30 ימים$ -0.561-9.96%
60 ימים$ +0.321+6.75%
90 ימים$ -0.259-4.86%
Internet Computer שינוי מחיר היום

היום,ICP רשם שינוי של $ -0.16665 (-3.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Internet Computer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.561 (-9.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Internet Computer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICP ראה שינוי של $ +0.321 (+6.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Internet Computer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.259 (-4.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Internet Computer (ICP)?

בדוק את Internet Computer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInternet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Internet Computerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקICP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Internet Computerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInternet Computer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Internet Computerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Internet Computer (ICP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Internet Computer (ICP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Internet Computer.

בדוק את Internet Computer תחזית המחיר עכשיו‏!

Internet Computer (ICP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Internet Computer (ICP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Internet Computer (ICP)

מחפש איך לקנותInternet Computer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Internet Computerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ICP למטבעות מקומיים

1 Internet Computer(ICP) ל VND
1 Internet Computer(ICP) ל AUD
1 Internet Computer(ICP) ל GBP
1 Internet Computer(ICP) ל EUR
1 Internet Computer(ICP) ל USD
1 Internet Computer(ICP) ל MYR
1 Internet Computer(ICP) ל TRY
1 Internet Computer(ICP) ל JPY
1 Internet Computer(ICP) ל ARS
1 Internet Computer(ICP) ל RUB
1 Internet Computer(ICP) ל INR
1 Internet Computer(ICP) ל IDR
1 Internet Computer(ICP) ל KRW
1 Internet Computer(ICP) ל PHP
1 Internet Computer(ICP) ל EGP
1 Internet Computer(ICP) ל BRL
1 Internet Computer(ICP) ל CAD
1 Internet Computer(ICP) ל BDT
1 Internet Computer(ICP) ל NGN
1 Internet Computer(ICP) ל COP
1 Internet Computer(ICP) ל ZAR
1 Internet Computer(ICP) ל UAH
1 Internet Computer(ICP) ל VES
1 Internet Computer(ICP) ל CLP
1 Internet Computer(ICP) ל PKR
1 Internet Computer(ICP) ל KZT
1 Internet Computer(ICP) ל THB
1 Internet Computer(ICP) ל TWD
1 Internet Computer(ICP) ל AED
1 Internet Computer(ICP) ל CHF
1 Internet Computer(ICP) ל HKD
1 Internet Computer(ICP) ל AMD
1 Internet Computer(ICP) ל MAD
1 Internet Computer(ICP) ל MXN
1 Internet Computer(ICP) ל SAR
1 Internet Computer(ICP) ל PLN
1 Internet Computer(ICP) ל RON
1 Internet Computer(ICP) ל SEK
1 Internet Computer(ICP) ל BGN
1 Internet Computer(ICP) ל HUF
1 Internet Computer(ICP) ל CZK
1 Internet Computer(ICP) ל KWD
1 Internet Computer(ICP) ל ILS
1 Internet Computer(ICP) ל AOA
1 Internet Computer(ICP) ל BHD
1 Internet Computer(ICP) ל BMD
1 Internet Computer(ICP) ל DKK
1 Internet Computer(ICP) ל HNL
1 Internet Computer(ICP) ל MUR
1 Internet Computer(ICP) ל NAD
1 Internet Computer(ICP) ל NOK
1 Internet Computer(ICP) ל NZD
1 Internet Computer(ICP) ל PAB
1 Internet Computer(ICP) ל PGK
1 Internet Computer(ICP) ל QAR
1 Internet Computer(ICP) ל RSD
дин.508.00888

Internet Computer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Internet Computer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרInternet Computer הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Internet Computer

כמה שווה Internet Computer (ICP) היום?
החי ICPהמחיר ב USD הוא 5.074 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICP ל USD?
המחיר הנוכחי של ICP ל USD הוא $ 5.074. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Internet Computer?
שווי השוק של ICP הוא $ 2.73B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICP?
ההיצע במחזור של ICP הוא 537.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICP?
‏‏ICP השיג מחיר שיא (ATH) של 750.73047694 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICP?
ICP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ICP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICP הוא $ 4.16M USD.
האם ICP יעלה השנה?
ICP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

