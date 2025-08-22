עוד על TAO

Bittensor סֵמֶל

Bittensor מְחִיר(TAO)

1 TAO ל USDמחיר חי:

-4.98%1D
USD
Bittensor (TAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:27 (UTC+8)

Bittensor (TAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.87%

-4.97%

-4.93%

-4.93%

Bittensor (TAO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 338.94. במהלך 24 השעות האחרונות, TAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 337.33 לבין שיא של $ 377.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 767.6796797200545, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 30.40095531468245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAO השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -4.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bittensor (TAO) מידע שוק

No.35

46.64%

0.08%

TAO

שווי השוק הנוכחי של Bittensor הוא $ 3.32B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.52M. ההיצע במחזור של TAO הוא 9.80M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.12B.

Bittensor (TAO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bittensorהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -17.7356-4.97%
30 ימים$ -89.22-20.84%
60 ימים$ +16.23+5.02%
90 ימים$ -107.95-24.16%
Bittensor שינוי מחיר היום

היום,TAO רשם שינוי של $ -17.7356 (-4.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bittensor שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -89.22 (-20.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bittensor שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAO ראה שינוי של $ +16.23 (+5.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bittensor שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -107.95 (-24.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bittensor (TAO)?

בדוק את Bittensor עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bittensorההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bittensorאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBittensor לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bittensorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bittensor (TAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bittensor (TAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bittensor.

בדוק את Bittensor תחזית המחיר עכשיו‏!

Bittensor (TAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bittensor (TAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bittensor (TAO)

מחפש איך לקנותBittensor? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bittensorב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TAO למטבעות מקומיים

1 Bittensor(TAO) ל VND
8,919,206.1
1 Bittensor(TAO) ל AUD
A$521.9676
1 Bittensor(TAO) ל GBP
250.8156
1 Bittensor(TAO) ל EUR
288.099
1 Bittensor(TAO) ל USD
$338.94
1 Bittensor(TAO) ל MYR
RM1,423.548
1 Bittensor(TAO) ל TRY
13,889.7612
1 Bittensor(TAO) ל JPY
¥49,824.18
1 Bittensor(TAO) ל ARS
ARS$447,739.74
1 Bittensor(TAO) ל RUB
27,318.564
1 Bittensor(TAO) ל INR
29,674.197
1 Bittensor(TAO) ל IDR
Rp5,466,773.4282
1 Bittensor(TAO) ל KRW
470,746.9872
1 Bittensor(TAO) ל PHP
19,234.845
1 Bittensor(TAO) ל EGP
￡E.16,445.3688
1 Bittensor(TAO) ל BRL
R$1,843.8336
1 Bittensor(TAO) ל CAD
C$467.7372
1 Bittensor(TAO) ל BDT
40,855.8276
1 Bittensor(TAO) ל NGN
517,463.0874
1 Bittensor(TAO) ל COP
$1,355,760
1 Bittensor(TAO) ל ZAR
R.5,941.6182
1 Bittensor(TAO) ל UAH
13,882.9824
1 Bittensor(TAO) ל VES
Bs47,451.6
1 Bittensor(TAO) ל CLP
$325,043.46
1 Bittensor(TAO) ל PKR
Rs95,313.3174
1 Bittensor(TAO) ל KZT
180,573.6744
1 Bittensor(TAO) ל THB
฿10,995.2136
1 Bittensor(TAO) ל TWD
NT$10,330.8912
1 Bittensor(TAO) ל AED
د.إ1,243.9098
1 Bittensor(TAO) ל CHF
Fr271.152
1 Bittensor(TAO) ל HKD
HK$2,647.1214
1 Bittensor(TAO) ל AMD
֏128,336.2416
1 Bittensor(TAO) ל MAD
.د.م3,040.2918
1 Bittensor(TAO) ל MXN
$6,317.8416
1 Bittensor(TAO) ל SAR
ريال1,271.025
1 Bittensor(TAO) ל PLN
1,233.7416
1 Bittensor(TAO) ל RON
лв1,464.2208
1 Bittensor(TAO) ל SEK
kr3,226.7088
1 Bittensor(TAO) ל BGN
лв566.0298
1 Bittensor(TAO) ל HUF
Ft115,283.6622
1 Bittensor(TAO) ל CZK
7,117.74
1 Bittensor(TAO) ל KWD
د.ك103.3767
1 Bittensor(TAO) ל ILS
1,145.6172
1 Bittensor(TAO) ל AOA
Kz308,967.5358
1 Bittensor(TAO) ל BHD
.د.ب127.78038
1 Bittensor(TAO) ל BMD
$338.94
1 Bittensor(TAO) ל DKK
kr2,162.4372
1 Bittensor(TAO) ל HNL
L8,788.7142
1 Bittensor(TAO) ל MUR
15,469.2216
1 Bittensor(TAO) ל NAD
$5,924.6712
1 Bittensor(TAO) ל NOK
kr3,430.0728
1 Bittensor(TAO) ל NZD
$576.198
1 Bittensor(TAO) ל PAB
B/.338.94
1 Bittensor(TAO) ל PGK
K1,416.7692
1 Bittensor(TAO) ל QAR
ر.ق1,223.5734
1 Bittensor(TAO) ל RSD
дин.33,968.5668

Bittensor מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bittensor, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBittensor הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bittensor

כמה שווה Bittensor (TAO) היום?
החי TAOהמחיר ב USD הוא 338.94 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAO ל USD?
המחיר הנוכחי של TAO ל USD הוא $ 338.94. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bittensor?
שווי השוק של TAO הוא $ 3.32B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAO?
ההיצע במחזור של TAO הוא 9.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAO?
‏‏TAO השיג מחיר שיא (ATH) של 767.6796797200545 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAO?
TAO ‏‏רשם מחירATL של 30.40095531468245 USD.
מהו נפח המסחר של TAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAO הוא $ 17.52M USD.
האם TAO יעלה השנה?
TAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

