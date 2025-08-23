מה זהXDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

הבנת הטוקנומיקה של XDC Network (XDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

למובן מעמיק יותר של XDC Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XDC Network כמה שווה XDC Network (XDC) היום? החי XDCהמחיר ב USD הוא 0.0818 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי XDC ל USD? $ 0.0818 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של XDC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של XDC Network? שווי השוק של XDC הוא $ 1.45B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של XDC? ההיצע במחזור של XDC הוא 17.74B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XDC? ‏‏XDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19387438 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XDC? XDC ‏‏רשם מחירATL של 0.000157131627911 USD . מהו נפח המסחר של XDC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XDC הוא $ 1.26M USD . האם XDC יעלה השנה? XDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

