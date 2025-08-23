עוד על XDC

1 XDC ל USDמחיר חי:

$0.08177
$0.08177
-0.34%1D
USD
XDC Network (XDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:07 (UTC+8)

XDC Network (XDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0811
$ 0.0811
24 שעות נמוך
$ 0.08347
$ 0.08347
גבוה 24 שעות

$ 0.0811
$ 0.0811

$ 0.08347
$ 0.08347

$ 0.19387438
$ 0.19387438

$ 0.000157131627911
$ 0.000157131627911

-0.44%

-0.33%

-2.04%

-2.04%

XDC Network (XDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0818. במהלך 24 השעות האחרונות, XDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0811 לבין שיא של $ 0.08347, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19387438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000157131627911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDC השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XDC Network (XDC) מידע שוק

No.61

$ 1.45B
$ 1.45B

$ 1.26M
$ 1.26M

$ 3.11B
$ 3.11B

17.74B
17.74B

38,014,878,134.25
38,014,878,134.25

0.03%

XDC

שווי השוק הנוכחי של XDC Network הוא $ 1.45B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.26M. ההיצע במחזור של XDC הוא 17.74B, עם היצע כולל של 38014878134.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11B.

XDC Network (XDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XDC Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000279-0.33%
30 ימים$ -0.00823-9.15%
60 ימים$ +0.02373+40.86%
90 ימים$ +0.01533+23.06%
XDC Network שינוי מחיר היום

היום,XDC רשם שינוי של $ -0.000279 (-0.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XDC Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00823 (-9.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XDC Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XDC ראה שינוי של $ +0.02373 (+40.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XDC Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01533 (+23.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XDC Network (XDC)?

בדוק את XDC Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XDC Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XDC Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXDC Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XDC Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XDC Network (XDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XDC Network (XDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XDC Network.

בדוק את XDC Network תחזית המחיר עכשיו‏!

XDC Network (XDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XDC Network (XDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XDC Network (XDC)

מחפש איך לקנותXDC Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XDC Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XDC למטבעות מקומיים

1 XDC Network(XDC) ל VND
2,152.567
1 XDC Network(XDC) ל AUD
A$0.125154
1 XDC Network(XDC) ל GBP
0.060532
1 XDC Network(XDC) ל EUR
0.06953
1 XDC Network(XDC) ל USD
$0.0818
1 XDC Network(XDC) ל MYR
RM0.34356
1 XDC Network(XDC) ל TRY
3.3538
1 XDC Network(XDC) ל JPY
¥12.0246
1 XDC Network(XDC) ל ARS
ARS$108.0578
1 XDC Network(XDC) ל RUB
6.612712
1 XDC Network(XDC) ל INR
7.16159
1 XDC Network(XDC) ל IDR
Rp1,319.354654
1 XDC Network(XDC) ל KRW
113.453328
1 XDC Network(XDC) ל PHP
4.634788
1 XDC Network(XDC) ל EGP
￡E.3.9673
1 XDC Network(XDC) ל BRL
R$0.443356
1 XDC Network(XDC) ל CAD
C$0.112884
1 XDC Network(XDC) ל BDT
9.951788
1 XDC Network(XDC) ל NGN
125.07629
1 XDC Network(XDC) ל COP
$328.513708
1 XDC Network(XDC) ל ZAR
R.1.437226
1 XDC Network(XDC) ל UAH
3.39061
1 XDC Network(XDC) ל VES
Bs11.452
1 XDC Network(XDC) ל CLP
$78.528
1 XDC Network(XDC) ל PKR
Rs23.191936
1 XDC Network(XDC) ל KZT
43.766272
1 XDC Network(XDC) ל THB
฿2.653592
1 XDC Network(XDC) ל TWD
NT$2.493264
1 XDC Network(XDC) ל AED
د.إ0.300206
1 XDC Network(XDC) ל CHF
Fr0.06544
1 XDC Network(XDC) ל HKD
HK$0.638858
1 XDC Network(XDC) ל AMD
֏31.316312
1 XDC Network(XDC) ל MAD
.د.م0.7362
1 XDC Network(XDC) ל MXN
$1.523116
1 XDC Network(XDC) ל SAR
ريال0.30675
1 XDC Network(XDC) ל PLN
0.297752
1 XDC Network(XDC) ל RON
лв0.353376
1 XDC Network(XDC) ל SEK
kr0.777918
1 XDC Network(XDC) ל BGN
лв0.136606
1 XDC Network(XDC) ל HUF
Ft27.80382
1 XDC Network(XDC) ל CZK
1.716164
1 XDC Network(XDC) ל KWD
د.ك0.024949
1 XDC Network(XDC) ל ILS
0.275666
1 XDC Network(XDC) ל AOA
Kz74.566426
1 XDC Network(XDC) ל BHD
.د.ب0.0308386
1 XDC Network(XDC) ל BMD
$0.0818
1 XDC Network(XDC) ל DKK
kr0.521884
1 XDC Network(XDC) ל HNL
L2.141524
1 XDC Network(XDC) ל MUR
3.733352
1 XDC Network(XDC) ל NAD
$1.433954
1 XDC Network(XDC) ל NOK
kr0.825362
1 XDC Network(XDC) ל NZD
$0.13906
1 XDC Network(XDC) ל PAB
B/.0.0818
1 XDC Network(XDC) ל PGK
K0.345196
1 XDC Network(XDC) ל QAR
ر.ق0.296934
1 XDC Network(XDC) ל RSD
дин.8.193906

XDC Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XDC Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXDC Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XDC Network

כמה שווה XDC Network (XDC) היום?
החי XDCהמחיר ב USD הוא 0.0818 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XDC ל USD?
המחיר הנוכחי של XDC ל USD הוא $ 0.0818. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XDC Network?
שווי השוק של XDC הוא $ 1.45B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XDC?
ההיצע במחזור של XDC הוא 17.74B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XDC?
‏‏XDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19387438 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XDC?
XDC ‏‏רשם מחירATL של 0.000157131627911 USD.
מהו נפח המסחר של XDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XDC הוא $ 1.26M USD.
האם XDC יעלה השנה?
XDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:07 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

