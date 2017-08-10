עוד על FIL

Filecoin סֵמֶל

Filecoin מְחִיר(FIL)

1 FIL ל USDמחיר חי:

$2.3
$2.3$2.3
-4.52%1D
USD
Filecoin (FIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:42 (UTC+8)

Filecoin (FIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.275
$ 2.275$ 2.275
24 שעות נמוך
$ 2.547
$ 2.547$ 2.547
גבוה 24 שעות

$ 2.275
$ 2.275$ 2.275

$ 2.547
$ 2.547$ 2.547

$ 237.24182637
$ 237.24182637$ 237.24182637

$ 1.82924685424
$ 1.82924685424$ 1.82924685424

+0.13%

-4.52%

-6.44%

-6.44%

Filecoin (FIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.298. במהלך 24 השעות האחרונות, FIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.275 לבין שיא של $ 2.547, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 237.24182637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.82924685424.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIL השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Filecoin (FIL) מידע שוק

No.57

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

$ 23.87M
$ 23.87M$ 23.87M

$ 4.50B
$ 4.50B$ 4.50B

684.86M
684.86M 684.86M

1,959,124,274
1,959,124,274 1,959,124,274

0.04%

2017-08-10 00:00:00

FIL

שווי השוק הנוכחי של Filecoin הוא $ 1.57B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.87M. ההיצע במחזור של FIL הוא 684.86M, עם היצע כולל של 1959124274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.50B.

Filecoin (FIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Filecoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.10888-4.52%
30 ימים$ -0.356-13.42%
60 ימים$ +0.088+3.98%
90 ימים$ -0.591-20.46%
Filecoin שינוי מחיר היום

היום,FIL רשם שינוי של $ -0.10888 (-4.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Filecoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.356 (-13.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Filecoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIL ראה שינוי של $ +0.088 (+3.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Filecoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.591 (-20.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Filecoin (FIL)?

בדוק את Filecoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFilecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Filecoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Filecoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Filecoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFilecoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Filecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Filecoin (FIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Filecoin (FIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Filecoin.

בדוק את Filecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Filecoin (FIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Filecoin (FIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Filecoin (FIL)

מחפש איך לקנותFilecoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Filecoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FIL למטבעות מקומיים

1 Filecoin(FIL) ל VND
60,471.87
1 Filecoin(FIL) ל AUD
A$3.51594
1 Filecoin(FIL) ל GBP
1.70052
1 Filecoin(FIL) ל EUR
1.9533
1 Filecoin(FIL) ל USD
$2.298
1 Filecoin(FIL) ל MYR
RM9.6516
1 Filecoin(FIL) ל TRY
94.19502
1 Filecoin(FIL) ל JPY
¥337.806
1 Filecoin(FIL) ל ARS
ARS$3,084.55944
1 Filecoin(FIL) ל RUB
185.47158
1 Filecoin(FIL) ל INR
201.12096
1 Filecoin(FIL) ל IDR
Rp37,064.51094
1 Filecoin(FIL) ל KRW
3,191.64624
1 Filecoin(FIL) ל PHP
130.1817
1 Filecoin(FIL) ל EGP
￡E.111.47598
1 Filecoin(FIL) ל BRL
R$12.4092
1 Filecoin(FIL) ל CAD
C$3.17124
1 Filecoin(FIL) ל BDT
279.57468
1 Filecoin(FIL) ל NGN
3,513.7569
1 Filecoin(FIL) ל COP
$9,192
1 Filecoin(FIL) ל ZAR
R.40.37586
1 Filecoin(FIL) ל UAH
95.2521
1 Filecoin(FIL) ל VES
Bs321.72
1 Filecoin(FIL) ל CLP
$2,203.782
1 Filecoin(FIL) ל PKR
Rs651.52896
1 Filecoin(FIL) ל KZT
1,229.52192
1 Filecoin(FIL) ל THB
฿74.47818
1 Filecoin(FIL) ל TWD
NT$69.99708
1 Filecoin(FIL) ל AED
د.إ8.43366
1 Filecoin(FIL) ל CHF
Fr1.8384
1 Filecoin(FIL) ל HKD
HK$17.94738
1 Filecoin(FIL) ל AMD
֏879.76632
1 Filecoin(FIL) ל MAD
.د.م20.682
1 Filecoin(FIL) ל MXN
$42.65088
1 Filecoin(FIL) ל SAR
ريال8.6175
1 Filecoin(FIL) ל PLN
8.36472
1 Filecoin(FIL) ל RON
лв9.90438
1 Filecoin(FIL) ל SEK
kr21.87696
1 Filecoin(FIL) ל BGN
лв3.83766
1 Filecoin(FIL) ל HUF
Ft780.2859
1 Filecoin(FIL) ל CZK
48.18906
1 Filecoin(FIL) ל KWD
د.ك0.70089
1 Filecoin(FIL) ל ILS
7.72128
1 Filecoin(FIL) ל AOA
Kz2,094.78786
1 Filecoin(FIL) ל BHD
.د.ب0.866346
1 Filecoin(FIL) ל BMD
$2.298
1 Filecoin(FIL) ל DKK
kr14.63826
1 Filecoin(FIL) ל HNL
L60.16164
1 Filecoin(FIL) ל MUR
104.88072
1 Filecoin(FIL) ל NAD
$40.28394
1 Filecoin(FIL) ל NOK
kr23.14086
1 Filecoin(FIL) ל NZD
$3.9066
1 Filecoin(FIL) ל PAB
B/.2.298
1 Filecoin(FIL) ל PGK
K9.69756
1 Filecoin(FIL) ל QAR
ر.ق8.34174
1 Filecoin(FIL) ל RSD
дин.230.0298

Filecoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Filecoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFilecoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Filecoin

כמה שווה Filecoin (FIL) היום?
החי FILהמחיר ב USD הוא 2.298 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIL ל USD?
המחיר הנוכחי של FIL ל USD הוא $ 2.298. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Filecoin?
שווי השוק של FIL הוא $ 1.57B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIL?
ההיצע במחזור של FIL הוא 684.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIL?
‏‏FIL השיג מחיר שיא (ATH) של 237.24182637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIL?
FIL ‏‏רשם מחירATL של 1.82924685424 USD.
מהו נפח המסחר של FIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIL הוא $ 23.87M USD.
האם FIL יעלה השנה?
FIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:42 (UTC+8)

Filecoin (FIL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

