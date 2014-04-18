עוד על XMR

Monero סֵמֶל

Monero מְחִיר(XMR)

1 XMR ל USDמחיר חי:

$271.15
$271.15$271.15
-0.96%1D
USD
Monero (XMR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:29 (UTC+8)

Monero (XMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 268.77
$ 268.77$ 268.77
24 שעות נמוך
$ 286.25
$ 286.25$ 286.25
גבוה 24 שעות

$ 268.77
$ 268.77$ 268.77

$ 286.25
$ 286.25$ 286.25

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

-0.68%

-0.96%

+3.09%

+3.09%

Monero (XMR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 271.15. במהלך 24 השעות האחרונות, XMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 268.77 לבין שיא של $ 286.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 517.62024523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.21296699345111847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMR השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monero (XMR) מידע שוק

No.29

$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.12%

2014-04-18 00:00:00

XMR

שווי השוק הנוכחי של Monero הוא $ 5.00B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.11M. ההיצע במחזור של XMR הוא 18.45M, עם היצע כולל של 18446744.07370955. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.00B.

Monero (XMR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Moneroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.6283-0.96%
30 ימים$ -52.39-16.20%
60 ימים$ -43.23-13.76%
90 ימים$ -112.79-29.38%
Monero שינוי מחיר היום

היום,XMR רשם שינוי של $ -2.6283 (-0.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Monero שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -52.39 (-16.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Monero שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XMR ראה שינוי של $ -43.23 (-13.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Monero שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -112.79 (-29.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Monero (XMR)?

בדוק את Monero עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMonero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Moneroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXMR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Moneroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMonero לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Moneroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Monero (XMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monero (XMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monero.

בדוק את Monero תחזית המחיר עכשיו‏!

Monero (XMR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Monero (XMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Monero (XMR)

מחפש איך לקנותMonero? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Moneroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XMR למטבעות מקומיים

Monero מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Monero, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMonero הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Monero

כמה שווה Monero (XMR) היום?
החי XMRהמחיר ב USD הוא 271.15 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XMR ל USD?
המחיר הנוכחי של XMR ל USD הוא $ 271.15. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Monero?
שווי השוק של XMR הוא $ 5.00B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XMR?
ההיצע במחזור של XMR הוא 18.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XMR?
‏‏XMR השיג מחיר שיא (ATH) של 517.62024523 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XMR?
XMR ‏‏רשם מחירATL של 0.21296699345111847 USD.
מהו נפח המסחר של XMR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XMR הוא $ 5.11M USD.
האם XMR יעלה השנה?
XMR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XMR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:29 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

