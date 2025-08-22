עוד על INJ

Injective סֵמֶל

Injective מְחִיר(INJ)

1 INJ ל USDמחיר חי:

$13.56
$13.56$13.56
-5.24%1D
USD
Injective (INJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:14 (UTC+8)

Injective (INJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 13.42
$ 13.42$ 13.42
24 שעות נמוך
$ 15.18
$ 15.18$ 15.18
גבוה 24 שעות

$ 13.42
$ 13.42$ 13.42

$ 15.18
$ 15.18$ 15.18

$ 52.74994573512556
$ 52.74994573512556$ 52.74994573512556

$ 0.65567454
$ 0.65567454$ 0.65567454

-0.37%

-5.24%

-5.11%

-5.11%

Injective (INJ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 13.57. במהלך 24 השעות האחרונות, INJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.42 לבין שיא של $ 15.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.74994573512556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.65567454.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INJ השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Injective (INJ) מידע שוק

No.63

$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B

$ 11.59M
$ 11.59M$ 11.59M

$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B

99.97M
99.97M 99.97M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.03%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Injective הוא $ 1.36B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.59M. ההיצע במחזור של INJ הוא 99.97M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36B.

Injective (INJ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Injectiveהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.7498-5.24%
30 ימים$ -0.8-5.57%
60 ימים$ +2.51+22.69%
90 ימים$ -1.14-7.75%
Injective שינוי מחיר היום

היום,INJ רשם שינוי של $ -0.7498 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Injective שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.8 (-5.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Injective שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,INJ ראה שינוי של $ +2.51 (+22.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Injective שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.14 (-7.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Injective (INJ)?

בדוק את Injective עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInjective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Injectiveההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקINJ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Injectiveאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInjective לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Injectiveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Injective (INJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Injective (INJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Injective.

בדוק את Injective תחזית המחיר עכשיו‏!

Injective (INJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Injective (INJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Injective (INJ)

מחפש איך לקנותInjective? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Injectiveב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INJ למטבעות מקומיים

1 Injective(INJ) ל VND
357,094.55
1 Injective(INJ) ל AUD
A$20.8978
1 Injective(INJ) ל GBP
10.0418
1 Injective(INJ) ל EUR
11.5345
1 Injective(INJ) ל USD
$13.57
1 Injective(INJ) ל MYR
RM56.994
1 Injective(INJ) ל TRY
556.2343
1 Injective(INJ) ל JPY
¥1,994.79
1 Injective(INJ) ל ARS
ARS$17,925.97
1 Injective(INJ) ל RUB
1,093.6063
1 Injective(INJ) ל INR
1,188.1892
1 Injective(INJ) ל IDR
Rp222,458.9808
1 Injective(INJ) ל KRW
18,847.1016
1 Injective(INJ) ל PHP
769.8261
1 Injective(INJ) ל EGP
￡E.658.145
1 Injective(INJ) ל BRL
R$73.8208
1 Injective(INJ) ל CAD
C$18.7266
1 Injective(INJ) ל BDT
1,635.7278
1 Injective(INJ) ל NGN
20,717.4547
1 Injective(INJ) ל COP
$54,280
1 Injective(INJ) ל ZAR
R.238.0178
1 Injective(INJ) ל UAH
555.8272
1 Injective(INJ) ל VES
Bs1,899.8
1 Injective(INJ) ל CLP
$13,013.63
1 Injective(INJ) ל PKR
Rs3,816.0197
1 Injective(INJ) ל KZT
7,229.5532
1 Injective(INJ) ל THB
฿440.2108
1 Injective(INJ) ל TWD
NT$413.2065
1 Injective(INJ) ל AED
د.إ49.8019
1 Injective(INJ) ל CHF
Fr10.856
1 Injective(INJ) ל HKD
HK$105.9817
1 Injective(INJ) ל AMD
֏5,138.1448
1 Injective(INJ) ל MAD
.د.م121.7229
1 Injective(INJ) ל MXN
$252.9448
1 Injective(INJ) ל SAR
ريال50.8875
1 Injective(INJ) ל PLN
49.3948
1 Injective(INJ) ל RON
лв58.6224
1 Injective(INJ) ל SEK
kr129.3221
1 Injective(INJ) ל BGN
лв22.6619
1 Injective(INJ) ל HUF
Ft4,612.443
1 Injective(INJ) ל CZK
284.6986
1 Injective(INJ) ל KWD
د.ك4.13885
1 Injective(INJ) ל ILS
45.8666
1 Injective(INJ) ל AOA
Kz12,370.0049
1 Injective(INJ) ל BHD
.د.ب5.11589
1 Injective(INJ) ל BMD
$13.57
1 Injective(INJ) ל DKK
kr86.5766
1 Injective(INJ) ל HNL
L351.8701
1 Injective(INJ) ל MUR
619.3348
1 Injective(INJ) ל NAD
$237.2036
1 Injective(INJ) ל NOK
kr137.1927
1 Injective(INJ) ל NZD
$23.069
1 Injective(INJ) ל PAB
B/.13.57
1 Injective(INJ) ל PGK
K56.7226
1 Injective(INJ) ל QAR
ر.ق48.9877
1 Injective(INJ) ל RSD
дин.1,359.8497

Injective מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Injective, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרInjective הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Injective

כמה שווה Injective (INJ) היום?
החי INJהמחיר ב USD הוא 13.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INJ ל USD?
המחיר הנוכחי של INJ ל USD הוא $ 13.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Injective?
שווי השוק של INJ הוא $ 1.36B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INJ?
ההיצע במחזור של INJ הוא 99.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INJ?
‏‏INJ השיג מחיר שיא (ATH) של 52.74994573512556 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INJ?
INJ ‏‏רשם מחירATL של 0.65567454 USD.
מהו נפח המסחר של INJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INJ הוא $ 11.59M USD.
האם INJ יעלה השנה?
INJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:14 (UTC+8)

Injective (INJ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

