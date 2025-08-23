עוד על IOTA

MIOTAC (IOTA) מידע על מחיר (USD)

MIOTAC (IOTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1988. במהלך 24 השעות האחרונות, IOTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1927 לבין שיא של $ 0.2141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOTA השתנה ב +1.58% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.10% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של MIOTAC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.76M. ההיצע במחזור של IOTA הוא --, עם היצע כולל של 3401744787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 676.27M.

עקוב אחר שינויי המחירים של MIOTACהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001099-0.54%
30 ימים$ -0.0145-6.80%
60 ימים$ +0.0457+29.84%
90 ימים$ -0.0122-5.79%
היום,IOTA רשם שינוי של $ -0.001099 (-0.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0145 (-6.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IOTA ראה שינוי של $ +0.0457 (+29.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0122 (-5.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MIOTAC (IOTA)?

בדוק את MIOTAC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMIOTAC (IOTA)

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIOTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים MIOTACאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMIOTAC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

כמה יהיה MIOTAC (IOTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MIOTAC (IOTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MIOTAC.

בדוק את MIOTAC תחזית המחיר עכשיו‏!

MIOTAC (IOTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MIOTAC (IOTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IOTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MIOTAC (IOTA)

מחפש איך לקנותMIOTAC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MIOTACב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IOTA למטבעות מקומיים

1 MIOTAC(IOTA) ל VND
5,231.422
1 MIOTAC(IOTA) ל AUD
A$0.304164
1 MIOTAC(IOTA) ל GBP
0.147112
1 MIOTAC(IOTA) ל EUR
0.16898
1 MIOTAC(IOTA) ל USD
$0.1988
1 MIOTAC(IOTA) ל MYR
RM0.83496
1 MIOTAC(IOTA) ל TRY
8.148812
1 MIOTAC(IOTA) ל JPY
¥29.2236
1 MIOTAC(IOTA) ל ARS
ARS$266.845264
1 MIOTAC(IOTA) ל RUB
16.04316
1 MIOTAC(IOTA) ל INR
17.396988
1 MIOTAC(IOTA) ל IDR
Rp3,206.451164
1 MIOTAC(IOTA) ל KRW
276.109344
1 MIOTAC(IOTA) ל PHP
11.258044
1 MIOTAC(IOTA) ל EGP
￡E.9.645776
1 MIOTAC(IOTA) ל BRL
R$1.07352
1 MIOTAC(IOTA) ל CAD
C$0.274344
1 MIOTAC(IOTA) ל BDT
24.186008
1 MIOTAC(IOTA) ל NGN
303.97514
1 MIOTAC(IOTA) ל COP
$795.2
1 MIOTAC(IOTA) ל ZAR
R.3.492916
1 MIOTAC(IOTA) ל UAH
8.24026
1 MIOTAC(IOTA) ל VES
Bs27.832
1 MIOTAC(IOTA) ל CLP
$190.6492
1 MIOTAC(IOTA) ל PKR
Rs56.363776
1 MIOTAC(IOTA) ל KZT
106.365952
1 MIOTAC(IOTA) ל THB
฿6.443108
1 MIOTAC(IOTA) ל TWD
NT$6.05346
1 MIOTAC(IOTA) ל AED
د.إ0.729596
1 MIOTAC(IOTA) ל CHF
Fr0.15904
1 MIOTAC(IOTA) ל HKD
HK$1.552628
1 MIOTAC(IOTA) ל AMD
֏76.108592
1 MIOTAC(IOTA) ל MAD
.د.م1.7892
1 MIOTAC(IOTA) ל MXN
$3.689728
1 MIOTAC(IOTA) ל SAR
ريال0.7455
1 MIOTAC(IOTA) ל PLN
0.723632
1 MIOTAC(IOTA) ל RON
лв0.856828
1 MIOTAC(IOTA) ל SEK
kr1.892576
1 MIOTAC(IOTA) ל BGN
лв0.331996
1 MIOTAC(IOTA) ל HUF
Ft67.50254
1 MIOTAC(IOTA) ל CZK
4.168836
1 MIOTAC(IOTA) ל KWD
د.ك0.060634
1 MIOTAC(IOTA) ל ILS
0.667968
1 MIOTAC(IOTA) ל AOA
Kz181.220116
1 MIOTAC(IOTA) ל BHD
.د.ب0.0749476
1 MIOTAC(IOTA) ל BMD
$0.1988
1 MIOTAC(IOTA) ל DKK
kr1.266356
1 MIOTAC(IOTA) ל HNL
L5.204584
1 MIOTAC(IOTA) ל MUR
9.073232
1 MIOTAC(IOTA) ל NAD
$3.484964
1 MIOTAC(IOTA) ל NOK
kr2.001916
1 MIOTAC(IOTA) ל NZD
$0.33796
1 MIOTAC(IOTA) ל PAB
B/.0.1988
1 MIOTAC(IOTA) ל PGK
K0.838936
1 MIOTAC(IOTA) ל QAR
ر.ق0.721644
1 MIOTAC(IOTA) ל RSD
дин.19.89988

למובן מעמיק יותר של MIOTAC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMIOTAC הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MIOTAC

כמה שווה MIOTAC (IOTA) היום?
החי IOTAהמחיר ב USD הוא 0.1988 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IOTA ל USD?
המחיר הנוכחי של IOTA ל USD הוא $ 0.1988. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MIOTAC?
שווי השוק של IOTA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IOTA?
ההיצע במחזור של IOTA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IOTA?
‏‏IOTA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IOTA?
IOTA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של IOTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IOTA הוא $ 1.76M USD.
האם IOTA יעלה השנה?
IOTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IOTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

