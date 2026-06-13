Flare מחיר היום

מחיר Flare (FLR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.007865, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLR ל ILS הוא ₪ 0.007865 לכל FLR.

Flare כרגע מדורג במקום #69 לפי שווי שוק של ₪ 672.59M, עם היצע במחזור של 85.52B FLR. ב‑24 השעות האחרונות, FLR סחר בין ₪ 0.007402 (נמוך) ל ₪ 0.008223 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.232724, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0189293419505762736.

ביצועים לטווח קצר, FLR נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו +18.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 168.11K.

Flare (FLR) מידע שוק

דירוג No.69 שווי שוק ₪ 672.59M₪ 672.59M ₪ 672.59M נפח (24 שעות) ₪ 168.11K₪ 168.11K ₪ 168.11K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 833.52M₪ 833.52M ₪ 833.52M אספקת מחזור 85.52B 85.52B 85.52B אספקה כוללת 105,978,122,740.30571 105,978,122,740.30571 105,978,122,740.30571 נתח שוק 0.03% בלוקצ'יין ציבורי FLARE

שווי השוק הנוכחי של Flare הוא ₪ 672.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 168.11K. ההיצע במחזור של FLR הוא 85.52B, עם היצע כולל של 105978122740.30571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 833.52M.