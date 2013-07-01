עוד על XLM

Stellar סֵמֶל

Stellar מְחִיר(XLM)

1 XLM ל USDמחיר חי:

Stellar (XLM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:43 (UTC+8)

Stellar (XLM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.69%

-3.15%

-2.80%

-2.80%

Stellar (XLM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3933. במהלך 24 השעות האחרונות, XLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3881 לבין שיא של $ 0.4241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9381440281867981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001227100030519068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLM השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stellar (XLM) מידע שוק

No.14

62.69%

0.32%

2013-07-01 00:00:00

XLM

שווי השוק הנוכחי של Stellar הוא $ 12.33B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.84M. ההיצע במחזור של XLM הוא 31.35B, עם היצע כולל של 50001786889.0645. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.67B.

Stellar (XLM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stellarהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012792-3.15%
30 ימים$ -0.045-10.27%
60 ימים$ +0.1547+64.83%
90 ימים$ +0.1042+36.04%
Stellar שינוי מחיר היום

היום,XLM רשם שינוי של $ -0.012792 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stellar שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.045 (-10.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stellar שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XLM ראה שינוי של $ +0.1547 (+64.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stellar שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1042 (+36.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stellar (XLM)?

בדוק את Stellar עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stellarההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXLM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stellarאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStellar לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stellarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stellar (XLM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stellar (XLM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stellar.

בדוק את Stellar תחזית המחיר עכשיו‏!

Stellar (XLM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stellar (XLM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XLM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stellar (XLM)

מחפש איך לקנותStellar? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stellarב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XLM למטבעות מקומיים

Stellar מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stellar, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStellar הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stellar

כמה שווה Stellar (XLM) היום?
החי XLMהמחיר ב USD הוא 0.3933 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XLM ל USD?
המחיר הנוכחי של XLM ל USD הוא $ 0.3933. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stellar?
שווי השוק של XLM הוא $ 12.33B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XLM?
ההיצע במחזור של XLM הוא 31.35B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XLM?
‏‏XLM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9381440281867981 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XLM?
XLM ‏‏רשם מחירATL של 0.001227100030519068 USD.
מהו נפח המסחר של XLM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XLM הוא $ 18.84M USD.
האם XLM יעלה השנה?
XLM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XLM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

