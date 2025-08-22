עוד על HBAR

HBAR מידע על מחיר

HBAR מסמך לבן

HBAR אתר רשמי

HBAR טוקניומיקה

HBAR תחזית מחיר

HBAR היסטוריה

HBAR מדריך קנייה

HBARממיר מטבעות לפיאט

HBAR ספוט

HBAR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hedera סֵמֶל

Hedera מְחִיר(HBAR)

1 HBAR ל USDמחיר חי:

$0.23677
$0.23677$0.23677
-4.08%1D
USD
Hedera (HBAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:22:17 (UTC+8)

Hedera (HBAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.23511
$ 0.23511$ 0.23511
24 שעות נמוך
$ 0.26085
$ 0.26085$ 0.26085
גבוה 24 שעות

$ 0.23511
$ 0.23511$ 0.23511

$ 0.26085
$ 0.26085$ 0.26085

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134$ 0.0100124401134

+0.44%

-4.08%

-2.06%

-2.06%

Hedera (HBAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.23685. במהלך 24 השעות האחרונות, HBAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.23511 לבין שיא של $ 0.26085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.57014605196947, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0100124401134.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBAR השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -4.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hedera (HBAR) מידע שוק

No.18

$ 10.04B
$ 10.04B$ 10.04B

$ 28.38M
$ 28.38M$ 28.38M

$ 11.84B
$ 11.84B$ 11.84B

42.39B
42.39B 42.39B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

84.78%

0.26%

HBAR

שווי השוק הנוכחי של Hedera הוא $ 10.04B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.38M. ההיצע במחזור של HBAR הוא 42.39B, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.84B.

Hedera (HBAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hederaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0100711-4.08%
30 ימים$ -0.03667-13.41%
60 ימים$ +0.09227+63.81%
90 ימים$ +0.04697+24.73%
Hedera שינוי מחיר היום

היום,HBAR רשם שינוי של $ -0.0100711 (-4.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hedera שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03667 (-13.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hedera שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HBAR ראה שינוי של $ +0.09227 (+63.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hedera שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.04697 (+24.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hedera (HBAR)?

בדוק את Hedera עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hederaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHBAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hederaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHedera לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hederaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hedera (HBAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hedera (HBAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hedera.

בדוק את Hedera תחזית המחיר עכשיו‏!

Hedera (HBAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hedera (HBAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HBAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hedera (HBAR)

מחפש איך לקנותHedera? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hederaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HBAR למטבעות מקומיים

1 Hedera(HBAR) ל VND
6,232.70775
1 Hedera(HBAR) ל AUD
A$0.3623805
1 Hedera(HBAR) ל GBP
0.175269
1 Hedera(HBAR) ל EUR
0.2013225
1 Hedera(HBAR) ל USD
$0.23685
1 Hedera(HBAR) ל MYR
RM0.99477
1 Hedera(HBAR) ל TRY
9.706113
1 Hedera(HBAR) ל JPY
¥34.81695
1 Hedera(HBAR) ל ARS
ARS$312.87885
1 Hedera(HBAR) ל RUB
19.146954
1 Hedera(HBAR) ל INR
20.7362175
1 Hedera(HBAR) ל IDR
Rp3,820.1607555
1 Hedera(HBAR) ל KRW
328.956228
1 Hedera(HBAR) ל PHP
13.4175525
1 Hedera(HBAR) ל EGP
￡E.11.4848565
1 Hedera(HBAR) ל BRL
R$1.2860955
1 Hedera(HBAR) ל CAD
C$0.326853
1 Hedera(HBAR) ל BDT
28.815171
1 Hedera(HBAR) ל NGN
362.1554925
1 Hedera(HBAR) ל COP
$951.203811
1 Hedera(HBAR) ל ZAR
R.4.1567175
1 Hedera(HBAR) ל UAH
9.8174325
1 Hedera(HBAR) ל VES
Bs32.92215
1 Hedera(HBAR) ל CLP
$227.376
1 Hedera(HBAR) ל PKR
Rs67.151712
1 Hedera(HBAR) ל KZT
126.724224
1 Hedera(HBAR) ל THB
฿7.678677
1 Hedera(HBAR) ל TWD
NT$7.219188
1 Hedera(HBAR) ל AED
د.إ0.8692395
1 Hedera(HBAR) ל CHF
Fr0.18948
1 Hedera(HBAR) ל HKD
HK$1.8497985
1 Hedera(HBAR) ל AMD
֏90.675654
1 Hedera(HBAR) ל MAD
.د.م2.13165
1 Hedera(HBAR) ל MXN
$4.414884
1 Hedera(HBAR) ל SAR
ريال0.8881875
1 Hedera(HBAR) ל PLN
0.862134
1 Hedera(HBAR) ל RON
лв1.023192
1 Hedera(HBAR) ל SEK
kr2.2524435
1 Hedera(HBAR) ל BGN
лв0.3955395
1 Hedera(HBAR) ל HUF
Ft80.476893
1 Hedera(HBAR) ל CZK
4.969113
1 Hedera(HBAR) ל KWD
د.ك0.07223925
1 Hedera(HBAR) ל ILS
0.7981845
1 Hedera(HBAR) ל AOA
Kz215.9053545
1 Hedera(HBAR) ל BHD
.د.ب0.08929245
1 Hedera(HBAR) ל BMD
$0.23685
1 Hedera(HBAR) ל DKK
kr1.5087345
1 Hedera(HBAR) ל HNL
L6.200733
1 Hedera(HBAR) ל MUR
10.809834
1 Hedera(HBAR) ל NAD
$4.1519805
1 Hedera(HBAR) ל NOK
kr2.3898165
1 Hedera(HBAR) ל NZD
$0.402645
1 Hedera(HBAR) ל PAB
B/.0.23685
1 Hedera(HBAR) ל PGK
K0.999507
1 Hedera(HBAR) ל QAR
ر.ق0.8597655
1 Hedera(HBAR) ל RSD
дин.23.713422

Hedera מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hedera, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHedera הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hedera

כמה שווה Hedera (HBAR) היום?
החי HBARהמחיר ב USD הוא 0.23685 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HBAR ל USD?
המחיר הנוכחי של HBAR ל USD הוא $ 0.23685. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hedera?
שווי השוק של HBAR הוא $ 10.04B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HBAR?
ההיצע במחזור של HBAR הוא 42.39B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HBAR?
‏‏HBAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.57014605196947 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HBAR?
HBAR ‏‏רשם מחירATL של 0.0100124401134 USD.
מהו נפח המסחר של HBAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HBAR הוא $ 28.38M USD.
האם HBAR יעלה השנה?
HBAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HBAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:22:17 (UTC+8)

Hedera (HBAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

HBAR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.23685 USD

מסחרHBAR

USDTHBAR
$0.23677
$0.23677$0.23677
-4.10%
USDCHBAR
$0.23681
$0.23681$0.23681
-4.12%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד