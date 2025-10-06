Plasma מחיר היום

מחיר Plasma (XPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.2499, עם שינוי של 11.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XPL ל USD הוא $ 0.2499 לכל XPL.

Plasma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XPL. ב‑24 השעות האחרונות, XPL סחר בין $ 0.2194 (נמוך) ל $ 0.261 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XPL נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -15.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.87M.

Plasma (XPL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50B$ 2.50B $ 2.50B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי PLASMA

שווי השוק הנוכחי של Plasma הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.87M. ההיצע במחזור של XPL הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50B.