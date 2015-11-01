מה זהEthereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethereum Classicההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקETC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethereum Classicאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthereum Classic לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ethereum Classicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethereum Classic (ETC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethereum Classic (ETC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethereum Classic.

בדוק את Ethereum Classic תחזית המחיר עכשיו‏!

Ethereum Classic (ETC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethereum Classic (ETC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ethereum Classic (ETC)

מחפש איך לקנותEthereum Classic? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethereum Classicב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ETC למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Ethereum Classic מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethereum Classic, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ethereum Classic כמה שווה Ethereum Classic (ETC) היום? החי ETCהמחיר ב USD הוא 21.93 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ETC ל USD? $ 21.93 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ETC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ethereum Classic? שווי השוק של ETC הוא $ 3.36B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ETC? ההיצע במחזור של ETC הוא 153.25M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETC? ‏‏ETC השיג מחיר שיא (ATH) של 176.15769168 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETC? ETC ‏‏רשם מחירATL של 0.45244601368904114 USD . מהו נפח המסחר של ETC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETC הוא $ 14.69M USD . האם ETC יעלה השנה? ETC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Ethereum Classic (ETC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

