Ethereum Classic (ETC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 21.93. במהלך 24 השעות האחרונות, ETC נסחר בטווח שבין שפל של $ 21.79 לבין שיא של $ 24.43, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 176.15769168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.45244601368904114.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETC השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ethereum Classic (ETC) מידע שוק
No.34
$ 3.36B
$ 3.36B$ 3.36B
$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M
$ 4.62B
$ 4.62B$ 4.62B
153.25M
153.25M 153.25M
210,700,000
210,700,000 210,700,000
210,700,000
210,700,000 210,700,000
72.73%
0.08%
2015-11-01 00:00:00
$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523
ETC
שווי השוק הנוכחי של Ethereum Classic הוא $ 3.36B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.69M. ההיצע במחזור של ETC הוא 153.25M, עם היצע כולל של 210700000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.62B.
Ethereum Classic (ETC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ethereum Classicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.4097
-6.04%
30 ימים
$ -0.9
-3.95%
60 ימים
$ +5.63
+34.53%
90 ימים
$ +3.19
+17.02%
Ethereum Classic שינוי מחיר היום
היום,ETC רשם שינוי של $ -1.4097 (-6.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ethereum Classic שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.9 (-3.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ethereum Classic שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ETC ראה שינוי של $ +5.63 (+34.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ethereum Classic שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +3.19 (+17.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethereum Classic (ETC)?
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Ethereum Classic זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethereum Classicההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקETC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethereum Classicאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthereum Classic לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Ethereum Classicתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ethereum Classic (ETC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethereum Classic (ETC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethereum Classic.
הבנת הטוקנומיקה של Ethereum Classic (ETC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ethereum Classic (ETC)
מחפש איך לקנותEthereum Classic? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethereum Classicב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.