Bitcoin Cash Node סֵמֶל

Bitcoin Cash Node מְחִיר(BCH)

1 BCH ל USDמחיר חי:

$565.8
$565.8$565.8
-4.76%1D
USD
Bitcoin Cash Node (BCH) טבלת מחירים חיה
Bitcoin Cash Node (BCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 560.9
$ 560.9$ 560.9
24 שעות נמוך
$ 600
$ 600$ 600
גבוה 24 שעות

$ 560.9
$ 560.9$ 560.9

$ 600
$ 600$ 600

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

+0.01%

-4.76%

+0.01%

+0.01%

Bitcoin Cash Node (BCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 565.4. במהלך 24 השעות האחרונות, BCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 560.9 לבין שיא של $ 600, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,355.6201171875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 75.0753135706.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Cash Node (BCH) מידע שוק

No.16

$ 11.26B
$ 11.26B$ 11.26B

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

$ 11.87B
$ 11.87B$ 11.87B

19.92M
19.92M 19.92M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,916,078.125
19,916,078.125 19,916,078.125

94.83%

0.29%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cash Node הוא $ 11.26B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.61M. ההיצע במחזור של BCH הוא 19.92M, עם היצע כולל של 19916078.125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.87B.

Bitcoin Cash Node (BCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bitcoin Cash Nodeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -28.278-4.76%
30 ימים$ +8.2+1.47%
60 ימים$ +74+15.05%
90 ימים$ +145.1+34.52%
Bitcoin Cash Node שינוי מחיר היום

היום,BCH רשם שינוי של $ -28.278 (-4.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bitcoin Cash Node שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +8.2 (+1.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bitcoin Cash Node שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BCH ראה שינוי של $ +74 (+15.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bitcoin Cash Node שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +145.1 (+34.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitcoin Cash Node (BCH)?

בדוק את Bitcoin Cash Node עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitcoin Cash Nodeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitcoin Cash Nodeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoin Cash Node לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bitcoin Cash Nodeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Cash Node (BCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Cash Node (BCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Cash Node.

בדוק את Bitcoin Cash Node תחזית המחיר עכשיו‏!

Bitcoin Cash Node (BCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cash Node (BCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bitcoin Cash Node (BCH)

מחפש איך לקנותBitcoin Cash Node? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitcoin Cash Nodeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BCH למטבעות מקומיים

1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל VND
14,878,501
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל AUD
A$870.716
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל GBP
418.396
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל EUR
480.59
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל USD
$565.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל MYR
RM2,374.68
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל TRY
23,181.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל JPY
¥83,113.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל ARS
ARS$747,882.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל RUB
45,706.936
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל INR
49,500.77
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל IDR
Rp9,119,353.562
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל KRW
785,272.752
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל PHP
32,035.564
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל EGP
￡E.27,421.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל BRL
R$3,064.468
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל CAD
C$780.252
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל BDT
68,786.564
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל NGN
864,524.87
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל COP
$2,270,680.324
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל ZAR
R.9,934.078
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל UAH
23,435.83
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל VES
Bs79,156
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל CLP
$542,784
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל PKR
Rs160,302.208
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל KZT
302,511.616
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל THB
฿18,341.576
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל TWD
NT$17,233.392
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל AED
د.إ2,075.018
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל CHF
Fr452.32
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל HKD
HK$4,415.774
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל AMD
֏216,457.736
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל MAD
.د.م5,088.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל MXN
$10,533.402
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל SAR
ريال2,120.25
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל PLN
2,058.056
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל RON
лв2,436.874
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל SEK
kr5,382.608
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל BGN
лв944.218
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל HUF
Ft192,179.46
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל CZK
11,862.092
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל KWD
د.ك172.447
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל ILS
1,905.398
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל AOA
Kz515,401.678
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל BHD
.د.ب213.1558
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל BMD
$565.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל DKK
kr3,607.252
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל HNL
L14,802.172
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל MUR
25,804.856
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל NAD
$9,911.462
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל NOK
kr5,704.886
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל NZD
$961.18
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל PAB
B/.565.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל PGK
K2,385.988
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל QAR
ر.ق2,052.402
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ל RSD
дин.56,607.848

Bitcoin Cash Node מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bitcoin Cash Node, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBitcoin Cash Node הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bitcoin Cash Node

כמה שווה Bitcoin Cash Node (BCH) היום?
החי BCHהמחיר ב USD הוא 565.4 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCH ל USD?
המחיר הנוכחי של BCH ל USD הוא $ 565.4. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Cash Node?
שווי השוק של BCH הוא $ 11.26B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCH?
ההיצע במחזור של BCH הוא 19.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCH?
‏‏BCH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,355.6201171875 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCH?
BCH ‏‏רשם מחירATL של 75.0753135706 USD.
מהו נפח המסחר של BCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCH הוא $ 11.61M USD.
האם BCH יעלה השנה?
BCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bitcoin Cash Node (BCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

