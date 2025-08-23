עוד על PI

Pi Network

Pi Network מחיר (PI)

Pi Network (PI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:18 (UTC+8)

Pi Network (PI) מידע על מחיר (USD)

Pi Network (PI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.33913. במהלך 24 השעות האחרונות, PI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.33654 לבין שיא של $ 0.35933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9816444104522235, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.33502844305777685.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PI השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pi Network (PI) מידע שוק

PINETWORK

שווי השוק הנוכחי של Pi Network הוא $ 2.69B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.69M. ההיצע במחזור של PI הוא 7.94B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.91B.

Pi Network (PI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pi Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0130261-3.69%
30 ימים$ -0.10177-23.09%
60 ימים$ -0.22572-39.97%
90 ימים$ -0.41601-55.10%
Pi Network שינוי מחיר היום

היום,PI רשם שינוי של $ -0.0130261 (-3.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pi Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.10177 (-23.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pi Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PI ראה שינוי של $ -0.22572 (-39.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pi Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.41601 (-55.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pi Network (PI)?

בדוק את Pi Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pi Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pi Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pi Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPi Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pi Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pi Network (PI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pi Network (PI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pi Network.

בדוק את Pi Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Pi Network (PI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pi Network (PI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pi Network (PI)

מחפש איך לקנותPi Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pi Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PI למטבעות מקומיים

Pi Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pi Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPi Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pi Network

כמה שווה Pi Network (PI) היום?
החי PIהמחיר ב USD הוא 0.33913 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PI ל USD?
המחיר הנוכחי של PI ל USD הוא $ 0.33913. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pi Network?
שווי השוק של PI הוא $ 2.69B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PI?
ההיצע במחזור של PI הוא 7.94B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PI?
‏‏PI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9816444104522235 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PI?
PI ‏‏רשם מחירATL של 0.33502844305777685 USD.
מהו נפח המסחר של PI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PI הוא $ 1.69M USD.
האם PI יעלה השנה?
PI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Pi Network (PI) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

