Arweave (AR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.776. במהלך 24 השעות האחרונות, AR נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.689 לבין שיא של $ 7.458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 90.94004420870436, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.485449842644.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AR השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Arweave (AR) מידע שוק
$ 444.86M
$ 4.97M
$ 447.22M
65.65M
66,000,000
65,652,466
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
שווי השוק הנוכחי של Arweave הוא $ 444.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.97M. ההיצע במחזור של AR הוא 65.65M, עם היצע כולל של 65652466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.22M.
Arweave (AR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Arweaveהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.33274
-4.68%
30 ימים
$ -0.891
-11.63%
60 ימים
$ +1.968
+40.93%
90 ימים
$ -0.693
-9.28%
Arweave שינוי מחיר היום
היום,AR רשם שינוי של $ -0.33274 (-4.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Arweave שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.891 (-11.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Arweave שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AR ראה שינוי של $ +1.968 (+40.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Arweave שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.693 (-9.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arweave (AR)?
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
